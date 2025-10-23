Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर बहनें भाईयों को क्यों खिलाती हैं पान, जानें इसके प्रभाव से लेकर पीछे की वजह

2025 में भाई दूज की तिथि को लेकर कुछ संशय बना हुआ है. हिंदू पंचांग और उदय तिथि के अनुसार, भाई दूज 23 अक्टूबर, 2025 को मनाई जानी चाहिए

भाई दूज को भैया दूज, यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उन्हें भोजन कराती हैं और पान खिलाती हैं. 2025 में भाई दूज की तिथि को लेकर कुछ संशय बना हुआ है. हिंदू पंचांग और उदय तिथि के अनुसार, भाई दूज 23 अक्टूबर, 2025 को मनाई जानी चाहिए.

भाई दूज पर पान चढ़ाना क्यों शुभ माना जाता है?

सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक: हिंदू परंपरा में, पान शुभता और प्रचुरता का प्रतीक है. जब बहनें अपने भाइयों को पान भेंट करती हैं, तो वे उनकी सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं.

बहनों के लिए आजीवन सौभाग्य सुनिश्चित करता है: ऐसा माना जाता है कि पान भेंट करने से बहनों का अखंड सौभाग्य बना रहता है और दुर्भाग्य से उनकी रक्षा होती है.

बाधाओं और संकटों को दूर करता है: प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, अगर किसी भाई पर कोई संकट आने वाला हो, तो यह अनुष्ठान कठिनाइयों को दूर करने और उसके जीवन में शांति लाने में मदद करता है.

रिश्तों में मिठास लाता है: पान भाई-बहन के बीच प्रेम, सम्मान और सद्भाव का प्रतीक है, जिससे उनका रिश्ता मज़बूत और स्नेही बना रहता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से