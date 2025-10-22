Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
भाई दूज भाई-बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे, जिन्होंने प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया
दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है और आखिरी दिन भाई दूज से होती है. भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है. इसी दिन भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और यम द्वितीया के त्यौहार मनाए जाते हैं. साल 2025 में, यह त्यौहार उदय तिथि (सूर्योदय-आधारित तिथि) के अनुसार, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. भाई दूज का त्यौहार दोपहर में मनाना बेहद शुभ होता है. अभिजीत मुहूर्त में अनुष्ठान करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है.
द्वितीया तिथि आरंभ: 22 अक्टूबर, 2025 - रात 8:16 बजे
द्वितीया तिथि समाप्त: 23 अक्टूबर, 2025 - रात 10:46 बजे
अपराहन मुहूर्त: दोपहर 1:13 बजे - दोपहर 3:28 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:58 – दोपहर 2:43
बहनें एक छोटा लकड़ी या चावल का मंच तैयार करती हैं और अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं.अनुष्ठान के दौरान भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जबकि बहन का मुख उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए. इसके साथ ही तिलक लगाने से पहले बहनें भाई के सिर पर फूल, पान, सुपारी और पैसे रखती हैं और उसे गोला यानी नारियल देती हैं. बहनों को तिलक समारोह के बाद अपने भाइयों के लिए भोजन तैयार करना चाहिए और उन्हें परोसना चाहिए.सिर्फ सात्विक भोजन ही बनाएं. खाना हो तो बेहतर होगा कि खीर और अन्य मिठाइयां शामिल करें. मांसाहारी या तामसिक भोजन से बचें.
भाई दूज भाई-बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए थे, जिन्होंने प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और उन्हें भोजन कराया. उनके स्नेह से प्रसन्न होकर, यमराज ने घोषणा की कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक और भोजन ग्रहण करेगा, उसे दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
