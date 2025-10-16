Bhai Dooj 2025 Date: 22 या 23 अक्टूबर कब है भाई दूज, जानें इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Diwali Rangoli Designs: ऑफिस कॉम्पिटिशन में मारनी है बाजी? यहां देखें सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन
आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह पर्व दूसरे नहीं बल्कि तीसरे दिन मनाया जाएगा. आइए जानते हैं किस दिन मनाया जाएगा भाई दूज इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त
पांच दिवसीय त्योहार दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. यह त्योहान भाई और बहनों के पवित्र प्रेम के अटूट रिश्ते को दर्शाता है. इस बार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का त्योहार है, लेकिन भाई दूज की त्योहार की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह पर्व दूसरे नहीं बल्कि तीसरे दिन मनाया जाएगा. आइए जानते हैं किस दिन मनाया जाएगा भाई दूज इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त...
हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. इस बार कार्तिक द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8 बजकर 16 मिनट से होगी. यह अगले दिन 23 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजकर 44 मिनट तक रहेगी. ऐसे में भाई दूज का त्योहार उदयातिथि को देखते हुए 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा.
ज्योतिष के अनुसार, वैसे तो दिवाली के पांच त्योहार में भाई दूज भी शामिल है, लेकिन इस बार भाई दूज दिवाली के दूसरे दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन पड़ रहा है. दिवाली इस बार 20 अक्टूबर को पड़ रही है तो वहीं भाई दूज का त्योहार तीसरे दिन 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.
धार्मिक कथाओं के अनुसार, इस दिन ही यमराज अपने बहन यमुना के घर गए थे. उनकी बहन यमुना ने उनका खूब सत्कार किया और उनके माथे पर तिलक भी लगाया. उनके स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया कि जो भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस कथा को सुनेगा और उनकी पूजा करेगा. उनके भाई दीर्घायु होंगे और उन्हें अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा.
