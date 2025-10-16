FacebookTwitterYoutubeInstagram
Diwali Rangoli Designs: ऑफिस कॉम्पिटिशन में मारनी है बाजी? यहां देखें सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले 7 खूबसूरत रंगोली डिजाइन

Diwali 2025: दिवाली से पहले घर से हटा दें ये 6 चीजें, नहीं तो नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी

Gold Price Today: धनतेरस से पहले सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर, जानें आज का भाव

Bhai Dooj 2025 Date: 22 या 23 अक्टूबर कब है भाई दूज, जानें इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त

'गुड न्यूज है क्या?'.. सोनाक्षी सिन्हा की लेटेस्ट अपीयरेंस पर मची प्रेग्नेंसी की अफवाह, कमेंट में हुई सवालों की बरसात

'रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा भारत...', राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा, जानें पूरा मामला

Bihar Election 2025: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट, राघोपुर सीट से सतीश यादव देंगे तेजस्वी यादव को टक्कर

दिवाली के समय क्यों पकड़े जाते हैं उल्लू, क्या है इसके पीछे का रहस्य?

Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

धर्म

Bhai Dooj 2025 Date: 22 या 23 अक्टूबर कब है भाई दूज, जानें इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त

आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह पर्व दूसरे नहीं बल्कि तीसरे दिन मनाया जाएगा. आइए जानते हैं​ किस दिन मनाया जाएगा भाई दूज इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 16, 2025, 08:24 AM IST

Bhai Dooj 2025 Date: 22 या 23 अक्टूबर कब है भाई दूज, जानें इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त
पांच दिवसीय त्योहार दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. यह त्योहान भाई और बहनों के पवित्र प्रेम के अटूट रिश्ते को दर्शाता है. इस बार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का त्योहार है, लेकिन भाई दूज की त्योहार की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह पर्व दूसरे नहीं बल्कि तीसरे दिन मनाया जाएगा. आइए जानते हैं​ किस दिन मनाया जाएगा भाई दूज इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त...

इस दिन है भाई दूज

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. इस बार कार्तिक द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8 बजकर 16 मिनट से होगी. यह अगले दिन 23 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजकर 44 मिनट तक रहेगी. ऐसे में भाई दूज का त्योहार उदयातिथि को देखते हुए 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा.

इस बार दीवाली के तीसरे दिन होगा भाई दूज

ज्योतिष के अनुसार, वैसे तो दिवाली के पांच त्योहार में भाई दूज भी शामिल है, लेकिन इस बार भाई दूज दिवाली के दूसरे दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन पड़ रहा है. दिवाली इस बार 20 अक्टूबर को पड़ रही है तो वहीं भाई दूज का त्योहार तीसरे दिन 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.  

यमराज से जुड़ी है कथा

धार्मिक कथाओं के अनुसार, इस दिन ही यमराज अपने बहन यमुना के घर गए थे. उनकी बहन यमुना ने उनका खूब सत्कार किया और उनके माथे पर तिलक भी लगाया. उनके स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया कि जो भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस कथा को सुनेगा और उनकी पूजा करेगा. उनके भाई दीर्घायु होंगे और उन्हें अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

