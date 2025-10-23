FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Bhai Dooj Katha: भाई दूज पर भईया को टीका लगाते समय जरूर पढ़ें ये कथा और मंत्र, रिश्तों में मजबूती के साथ आएगी मिठास

भाई दूज का त्योहार आज मनाया जाएगा. इस दिन बहनें भाई के माथे पर टीका कर उनकी सलामती की दुआ करती हैं. वहीं यह त्योहार बिना यमुना कथा, चालीसा और मंत्र के अधूरा माना जाता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 23, 2025, 12:59 PM IST

Bhai Dooj Katha: भाई दूज पर भईया को टीका लगाते समय जरूर पढ़ें ये कथा और मंत्र, रिश्तों में मजबूती के साथ आएगी मिठास

Bhai Dooj 2025

आज भाई दूज का त्योहार है. इसे भैया दूज, यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है. इसकी वजह इस त्योहार का यम और यमुना से संबंध होना है. यही वजह है कि जब भी बहन भाईदूज पर भाई का टीका करती है. उस समय यम और यमुना की कथा की जाती है. इसके साथ ही यमुना चालीसा और मंत्र जाप करना भी बेहद शुभ होता है. इससे भाई और बहनों के बीच संबंधों में मिठास आती है. दोनों पर आने वाले दुख दूर हो जाते हैं... 

इस दिन है भाई दूज

इस बार भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर की शाम को ही हो गई थी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार भाई दूज 23 अक्टूबर यानी आज मनाया जाएगा. 

यम और यमुना की कथा

यह परंपरा भगवान यम (मृत्यु के देवता) और उनकी बहन यमुना की पौराणिक कथा से जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन यम अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए थे. यमुना ने उनके माथे पर तिलक लगाया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा और बाद में पान खिलाया. यमुना के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर, यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई के लिए यह अनुष्ठान करेगी, वह उसकी दीर्घायु सुनिश्चित करेंगे और उसे मृत्यु के भय से बचाएंगे.तब से, भाई दूज का त्योहार बहनें अपने भाइयों को भोजन पर आमंत्रित करके, उन्हें तिलक लगाकर और प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में पान खिलाकर मनाती हैं. यह भी माना जाता है कि जो भाई-बहन इस अनुष्ठान को करते हैं और भाई दूज पर यमुना नदी में स्नान करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद यम के परीक्षणों से सुरक्षित रहते हैं.

भाई को तिलक लगाते समय बोले ये मंत्र

ॐ यमाय नमः

भाई दूज के लिए उन्नति मंत्र

ॐ स्वस्ति भद्राणि शुभानि, पूर्णं भवतु ते आयुष्मान् दीर्घायुः

भाई को भोजन कराने के दौरान मंत्र

‘भ्रातस्तवानुजाताहं भुंक्ष्व भक्तमिमं शुभं। प्रीतये यमराजस्य यमुनाया विशेषत:..

यमुना चालीसा 

प्रियसंग क्रीड़ा करत नित, सुखनिधि वेद को सार.

दरस परस ते पाप मिटे, श्रीकृष्ण प्राण आधार..

यमुना पावन विमल सुजस, भक्तिसकल रस खानि.


शेष महेश वदंन करत, महिमा न जाय बखानि..

पूजित सुरासुर मुकुन्द प्रिया, सेवहि सकल नर-नार.

प्रकटी मुक्ति हेतु जग, सेवहि उतरहि पार..

बंदि चरण कर जोरी कहो, सुनियों मातु पुकार.

भक्ति चरण चित्त देई के, कीजै भव ते पार..

चौपाई

जै जै जै यमुना महारानी . जय कालिन्दि कृष्ण पटरानी ..

रूप अनूप शोभा छवि न्यारी . माधव-प्रिया ब्रज शोभा भारी .

भुवन बसी घोर तप कीन्हा . पूर्ण मनोरथ मुरारी कीन्हा ..

निज अर्धांगी तुम्ही अपनायों . सावँरो श्याम पति प्रिय पायो .

रूप अलौकिक अद्भूत ज्योति . नीर रेणू दमकत ज्यूँ मोती ..

सूर्यसुता श्यामल सब अंगा . कोटिचन्द्र ध्युति कान्ति अभंगा ..

आश्रय ब्रजाधिश्वर लीन्हा . गोकुल बसी शुचि भक्तन कीन्हा .

कृष्ण नन्द घर गोकुल आयों . चरण वन्दि करि दर्शन पायों ..

सोलह श्रृंगार भुज कंकण सोहे . कोटि काम लाजहि मन मोहें.

कृष्णवेश नथ मोती राजत . नुपूर घुंघरू चरण में बाजत ..

मणि माणक मुक्ता छवि नीकी . मोहनी रूप सब उपमा फिकी .

मन्द चलहि प्रिय-प्रीतम प्यारी . रीझहि श्याम प्रिय प्रिया निहारी ..

मोहन बस करि हृदय विराजत . बिनु प्रीतम क्षण चैन न पावत .

मुरलीधर जब मुरली बजावैं . संग केलि कर आनन्द पावैं ..

मोर हंस कोकिल नित खेलत . जलखग कूजत मृदुबानी बोलत .

जा पर कृपा दृष्टि बरसावें . प्रेम को भेद सोई जन पावें ..

नाम यमुना जब मुख पे आवें . सबहि अमगंल देखि टरि जावें .

भजे नाम यमुना अमृत रस . रहे साँवरो सदा ताहि बस ..

करूणामयी सकल रसखानि . सुर नर मुनि बंदहि सब ज्ञानी .

भूतल प्रकटी अवतार जब लीन्हो . उध्दार सभी भक्तन को किन्हो ..

शेष गिरा श्रुति पार न पावत . योगी जति मुनी ध्यान लगावत .

दंड प्रणाम जे आचमन करहि . नासहि अघ भवसिंधु तरहि ..

भाव भक्ति से नीर न्हावें . देव सकल तेहि भाग्य सरावें .

करि ब्रज वास निरंतर ध्यावहि . परमानंद परम पद पावहि ..

संत मुनिजन मज्जन करहि . नव भक्तिरस निज उर भरहि.

पूजा नेम चरण अनुरागी . होई अनुग्रह दरश बड़भागी..

दीपदान करि आरती करहि . अन्तर सुख मन निर्मल रहहि .

कीरति विशद विनय करी गावत . सिध्दि अलौकिक भक्ति पावत ..

बड़े प्रेम श्रीयमुना पद गावें . मोहन सन्मुख सुनन को आवें .

आतुर होय शरणागत आवें . कृपाकरी ताहि बेगि अपनावें ..

ममतामयी सब जानहि मन की . भव पीड़ा हरहि निज जन की .. 

शरण प्रतिपाल प्रिय कुंजेश्वरी . ब्रज उपमा प्रीतम प्राणेश्वरी ..

श्रीजी यमुना कृपा जब होई . ब्रह्म सम्बन्ध जीव को होई .

पुष्टिमार्गी नित महिमा गावैं . कृष्ण चरण नित भक्ति दृढावैं ..

नमो नमो श्री यमुने महारानी . नमो नमो श्रीपति पटरानी.

नमो नमो यमुने सुख करनी . नमो नमो यमुने दु: ख हरनी.. 

नमो कृष्णायैं सकल गुणखानी . श्रीहरिप्रिया निकुंज निवासिनी .

करूणामयी अब कृपा कीजैं . फदंकाटी मोहि शरण मे लीजैं ..

जो यमुना चालिसा नित गावैं . कृपा प्रसाद ते सब सुख पावैं .

ज्ञान भक्ति धन कीर्ति पावहि . अंत समय श्रीधाम ते जावहि..

दोहा
भज चरन चित सुख करन, हरन त्रिविध भव त्रास.

भक्ति पाई आनंद रमन, कृपा दृष्टि ब्रज वास..

यमुना चालिसा नित नेम ते, पाठ करे मन लाय.

कृष्ण चरण रति भक्ति दृढ, भव बाधा मिट जाय..

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

