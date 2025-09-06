Bhadrapada Purnima 2025: भाद्रपद पूर्णिमा पर करें तुलसी से जुड़े ये खास उपाय, जीवन की हर बाधा होगी दूर

Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन
Bhadrapada Purnima Date: सितंबर महीने में 7 तारीख को भाद्रपद की पूर्णिमा मनाई जाएगी. यह पूर्णिमा भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा के लिए शुभ होती है. आप इस दिन तुलसी से जुड़े उपाय भी कर सकते हैं.
Bhadrapada Purnima 2025 Tulsi Upay: कल 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा मनाई जाएगी. भाद्रपद पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है. हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है. आप इस दिन खास उपाय करके जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं. आप पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े इन खास उपायों को कर सकते हैं.
- पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और फिर तुलसी को जल अर्पित करें. इसके बाद तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा करें. इससे आर्थिक तंगी दूर होगी.
- व्यापार में लाभ के लिए तुलसी के 11 पत्तों को साफ करें. इशके बाद इनके ऊपर हल्दी से श्री लिखें. इन पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करें. इससे कारोबार में वृद्धि होगी.
- पूर्णिमा की रात को तुलसी के पास एक दीपक जलाएं. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. आप तुलसी की जड़ के पास चांदी का सिक्का रखें. इसके बाद इसे तिजोरी में रखें.
- भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी की माला से "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. यह मंत्र मनोकामना पूर्ति का माध्यम है.
- आपको पूर्णिमा की रात को दूध, चावल और शक्कर की खीर बनाकर इसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए. इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
