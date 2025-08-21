Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा
धर्म
Bhadrapada Amavasya: भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि 23 अगस्त दिन शनिवार को है. शनिवार के दिन पड़ने के कारण यह शनि अमावस्या होगी. इस दिन आप पितृ दोष और शनि दोष को दूर करने के उपाय कर सकते हैं.
Shani Amavasya 2025: हिंदू पंचांग में अमावस्या की तिथि काफी खास होती है. इस दिन पूजा-अर्चना और तांत्रिक उपाय करने का काफी महत्व होता है. अब अगस्त महीने में भाद्रपद की अमावस्या आएगी. भाद्रपद महीने की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है ऐसे में शनि अमावस्या होगी. शनि अमावस्या के दिन खास उपायों को करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ दोष को दूर कर सकते हैं. चलिए आपको इन नियमों के बारे में बताते हैं.
- आपको पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाना चाहिए. इससे जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है.
- अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए. पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है. इसलिए ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.
कब होगी गणेश उत्सव की शुरुआत? जानें गणपति स्थापना से लेकर विसर्जन तक की सटीक तारीख
- आपको घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए. घर के मेन गेट पर दीपक जलाने से सकारात्मकता आती है.
- शनिवार के दिन सरसों के तेल और काले तिल का दान करना चाहिए. यह उपाय शनि दोष से मुक्ति मिलती दिलाता है.
- शनि अमावस्या पर शनि चालीसा का पाठ करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितृ मंत्र का जाप करें.
- "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करना चाहिए. पितृ दोष को दूर करने के लिए "ॐ पितृभ्यः नमः" इस मंत्र का जाप करें.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
