दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

रक्षाबंधन के अगले दिन से होगी भाद्रपद महीने की शुरुआत, जानें इसमें पड़ने वाली मुख्य तिथि, व्रत और त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

NIACL AO Recruitment 2025: सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनने का शानदार मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

धर्म

रक्षाबंधन के अगले दिन से होगी भाद्रपद महीने की शुरुआत, जानें इसमें पड़ने वाली मुख्य तिथि, व्रत और त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

भाद्रपद महीना हिंदू कैलेंडर का छठा महीना है. यह महीना 7 सितंबर 2025 तक रहेगा. इस दौरान मुख्य तिथियों से लेकर कई विशेष व्रत और त्योहार पड़ेंगे. इसमें 10 दिन का गणेश स्‍थापना उत्‍सव भी शामिल है.

नितिन शर्मा

Updated : Aug 07, 2025, 05:56 PM IST

रक्षाबंधन के अगले दिन से होगी भाद्रपद महीने की शुरुआत, जानें इसमें पड़ने वाली मुख्य तिथि, व्रत और त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

Bhadrapada Month 2025 Kab Hai: सावन महीना खत्म होते ही भाद्रपद माह की शुरुआत होती है. यह महीना बेहद विशेष होता है. इस बाद भाद्रपद माह की शुरुआत रक्षा बंधन के अगले दिन यानी 10 अगस्त 2025 से होगी. भाद्रपद महीना हिंदू कैलेंडर का छठा महीना है. यह महीना 7 सितंबर 2025 तक रहेगा. इस दौरान मुख्य तिथियों से लेकर कई विशेष व्रत और त्योहार पड़ेंगे. इसमें 10 दिन का गणेश स्‍थापना उत्‍सव भी शामिल है. इसके अलावा कई ग्रह गोचर और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होगा. आइए जानते हैं इस माह में पड़ने वाले व्रत, त्योहार और ग्रह की तिथि से लेकर तारीख और लिस्ट...

10 अगस्‍त - भाद्रपद माह प्रारंभ 
12 अगस्त- संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी और कजरी तीज
14 अगस्त- बलराम जयंती
15 अगस्त- कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक), शीतला सातम, स्वतंत्रता दिवस और आद्याकाली जयन्ती
16 अगस्त- दही हांडी, कार्तिगाई और कालाष्टमी (मासिक)
17 अगस्त- सिंह संक्रांति, मलयालम नव वर्ष
19 अगस्त- अजा एकादशी
20 अगस्त- प्रदोष व्रत (बुध)
21 अगस्त- शिवरात्रि (मासिक)
22 अगस्त- पिठोरी अमावस्या और दर्श अमावस्या
23 अगस्त- भाद्रपद अमावस्या
25 अगस्त- वराह जयंती
26 अगस्त- हरतालिका तीज और गौरी हब्बा
27 अगस्त- गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी
28 अगस्त- स्कन्द षष्ठी और ऋषि पंचमी
30 अगस्त- ललिता सप्तमी
31 अगस्त- राधा अष्टमी, दुर्गाष्टमी (मासिक) और महालक्ष्मी व्रत का आरंभ
01 सितंबर- ज्येष्ठ गौरी पूजा
01 सितंबर- ज्येष्ठ गौरी विसर्जन
03 सितंबर- परिवर्तिनी एकादशी
04 सितंबर- वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयन्ती और कल्की द्वादशी
05 सितंबर- ओणम, प्रदोष व्रत (शुक्र), शिक्षक दिवस
06 सितंबर- गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी
07 सितंबर- भाद्रपद पूर्णिमा व्रत और चंद्र ग्रहण

भाद्रपद माह 2025 के ग्रह गोचर 

17 अगस्त 2025, रविवार को सुबह 02 बजे सूर्य देव सिंह में प्रवेश करेंगे.
21 अगस्त 2025, बृहस्पतिवार को सुबह 01:25 मिनट पर शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे.
30 अगस्त 2025, शनिवार को दोपहर 04:48 मिनट पर बुध का सिंह राशि में प्रवेश होगा.
06 सितंबर 2025, शनिवार की सुबह 10 बजकर 23 मिनट पर अरुण ग्रह वक्री चाल चलना शुरू करेंगे.

नक्षत्र परिवर्तन

12 अगस्त को शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा.
13 अगस्त को गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा.
18 अगस्त को शनि का उ भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा.
13 अगस्त को मंगल का हस्त नक्षत्र में प्रवेश होगा.
22 अगस्त को बुध का अश्लेशा नक्षत्र में प्रवेश होगा.
23 अगस्त को शुक्र का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा.
30 अगस्त को गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र और सूर्य का पू फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा. 
03 सितम्बर को मंगल का चित्रा नक्षत्र और शुक्र का अश्लेशा नक्षत्र में प्रवेश होगा.
06 सितम्बर को बुध का पू फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

