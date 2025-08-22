Bhadrapada Amavasya 2025: आज या कल, कब है भाद्रपद अमावस्या? यहां जानें पंचांग के अनुसार सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त

Bhadrapada Amavasya Date: अमावस्या की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है. इस बार अगस्त महीने में भाद्रपद अमावस्या को लेकर भी यह स्थिति पैदा हो रही है. चलिए जानते हैं कि, भाद्रपद अमावस्या कब मनाई जाएगी?

Bhadrapada Amavasya 2025: हिंदी कैलेंडर के मुताबिक, अभी भाद्रपद महीना चल रहा है. इस महीने में अमावस्या तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अमावस्या के दिन कई उपाय करना खास होता है. इस दिन श्राद्ध, तर्पण और स्नान दान करना शुभ होता है. इस बार अमावस्या को लेकर 22 और 23 अगस्त के बीच कन्फ्यूजन है. चलिए आपको बताते हैं कि, पंचांग के अनुसार, अमावस्या की सटीक तारीख क्या है?

भाद्रपद अमावस्या की तारीख

भाद्रपद अमावस्या की तिथि की शुरुआत 22 अगस्त यानी आज 11 बजकर 55 मिनट पर हो जाएगी. जिसका समापन 23 अगस्त को 11 बजकर 34 मिनट पर होगा. लेकिन उदयतिथि को महत्व देते हुए अमावस्या 23 अगस्त को मनाई जाएगी. 23 अगस्त को शनिवार के दिन अमावस्या होने से यह शनि अमावस्या होगी. इस दिन आप शनि दोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं.

शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

स्नान दान का शुभ मुहूर्त

23 अगस्त को शनि अमावस्या पर सुबह 4 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम को 5 बजकर 10 मिनट तक स्नान दान का मुहूर्त है. इस दौरान आप स्नान कर तर्पण और दान कर सकते हैं. अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व होता है. लेकिन स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें.

भाद्रपद अमावस्या के उपाय

- भाद्रपद अमावस्या पर स्नान कर अन्न, जल, धन , वस्त्र आदि का दान करें. इस दिन आप तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं.

- शनि अमावस्या होने के कारण आप इस दिन शनि दोष से मुक्ति के उपाय कर सकते हैं.

- शनि अमावस्या के दिन आप शनि चालीसा का पाठ करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं.

- अमावस्या पर आप "ॐ शं शनैश्चराय नमः" और "ॐ पितृभ्यः नमः" मंत्र का जाप करें. इसे शनि दोष और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

