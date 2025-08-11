Bhado Month Upay: भाद्रपद महीने के पहले सोमवार को जरूर करें ये 5 काम, महादेव के साथ मिलेगी भगवान श्रीकृष्ण की कृपा

दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा Universities, जानें किस पायदान पर है भारत
धर्म
इस महीने के पहले सोमवार में कुछ उपाय करने मात्र से भगवान श्रीकृष्ण के साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है. अगर आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय करते हैं, तो आपको भगवान श्रीकृष्ण के साथ महादेव का आशीर्वाद मिलेगा.
Bhado Ke Upay: रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही सावन माह की समाप्ति के बाद भाद्रपद माह की शुरुआत हो चुकी है. भाद्रपद माह को हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6वां महीना माना जाता है. यह 10 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक रहेगा. भादो महीने में ही जन्माष्टिमी आती है. इसके अलावा इस महीने के पहले सोमवार में कुछ उपाय करने मात्र से भगवान श्रीकृष्ण के साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है. अगर आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय करते हैं, तो आपको भगवान श्रीकृष्ण के साथ महादेव का आशीर्वाद मिलेगा. आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी. आइए जानते हैं ये उपाय कौन से हैं...
भाद्रपद महीना भगवान श्रीकृष्ण का माना जाता है. इसकी वजह इसी महीने में श्रीकृष्ण का जन्म होना है. इसी में जन्माष्टिमी मनाई जाती है. भादो के पहले सोमवार को सुबह उठते ही स्नान के बाद भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी दल के साथ ही माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए. इसके साथ ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. इससे भगवान श्रीकृष्ण कृपा होती है. घर से लेकर जीवन तक में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है.
सावन के अलावा भादो के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए. इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और शहन मिलाकर अर्पित करें. इसके बाद बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाये. ऐसा करने से जीवन में नौकरी से लेकर आर्थिंक तंगी दूर हो जाती है.
भाद्रपद के पहले सोमवार को श्रीकृष्ण के मंदिर जाकर उनके दर्शन करें. इसके साथ ही भगवान को सफेद रंग के फूल अर्पित करें. अर्पित किए गये फूलों में से एक फूल उठाकर अपनी जेब में रख लें. धार्मिक मान्यता है कि इस छोटे से उपाय को करने से नकारात्मकता दूर होती है. सकारात्मकता का संचार होता है. और दुर्भाग्य हटता है.
भाद्रपद मास में गौ सेवन का बड़ा महत्व होता है. भादो के किसी भी दिन विशेष रूप से सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को गाय को गुड़, हरा चारा या फिर रोटी जरूर खिलाएं. इस काम को करने मात्र से कर्ज से मुक्ति और धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं. घर में मां लक्ष्मी का वास होता है.
घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए भादो माह के बीच घर में सुबह और शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए. सुबह में तुलसी के पास और शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखें. ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है.
डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें. डीएनए इसकी पृष्टि नहीं करता.
