Black Thread: कमजोर स्थिति में है राहु-केतु तो पैर में बांधे काला धागा, जान लें इसे बांधने के नियम

डीएनए हिंदी: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं. शास्त्रों में पूजा-पाठ से लेकर चीजों को धारण करने के सरल से सरल उपाय (Jyotish Upay) बताए गए हैं. एक ऐसा ही उपाय पैर में काला धागा बांधने (Black Thread In Leg) का है. ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shastra) में पैर में काला धागा बांधने का बहुत ही अधिक महत्व होता है. पैर में काला धागा बांधने से (Black Thread In Leg) कई समस्याओं का समाधान होता है. हालांकि आजकल के लोग इसे फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगे हैं. आज हम आपको पैर में काला धागा बांधने (Black Thread In Leg) के नियम और इसके फायदे और परिणाम के बारे में बताएंगे.

पैर में काला धागा बांधने के फायदे (Benefits Of Tying Black Thread In Leg)

काले रंग को बुरी नजर से बचाने वाला रंग माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका, काले कपड़े पहनना, काला धागा बांधने के उपाय बताए गए है. पैर में काला धागा बांधना भी हमारी बुरी नजर से रक्षा करता है. पैर में काला धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है.

शनि प्रभाव और कमजोर राहु-केतु के लिए (Shani Prabhav Or Rahu Ketu Ke Liye)

ज्योतिष शास्त्रों में पैर में काले धागे को बांधने के कई फायदे होते हैं. जिन जातकों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव होता है उन्हें पैर में काला धागा बांधना चाहिए इससे इनका प्रभाव कम हो जाता है. अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु कमजोर प्रभाव में है तो भी आपको पैर में धागा बांधने से लाभ मिलता है.

पैर में धागा बांधने के नियम (Rules Of Tying Black Thread In Leg)

अक्सर लोग पैर में धागा बांधने को फैशन समझकर किसी भी पैर में धागा बांध लेते हैं लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी होता है. यहीं कारण है कि आपको पैर में धागा बांधते समय नियमों का पालन करना चाहिए. पैर में धागा बांधने के नियम महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग होते हैं.

महिलाओं के लिए पैर में काला धागा बांधने के नियम (Rules Of Tying Black Thread In Leg For Women)

पैर में काला धागा बांधने के पीछे कई धार्मिक महत्व जुड़े हुए हैं इसलिए धागा बांधने के लिए सही नियमों का पालन करना चाहिए. महिलाओं को हमेशा बांए यानी की लेफ्ट पैर में काला धागा बांधना चाहिए. महिलाओं को लड़कियों के लिए यह नियम एक ही है. महिलाओं और कन्याओं को शनिवार के दिन पैर में काला धागा धारण करना चाहिए.

पुरुषों के लिए पैर में काला धागा बांधने के नियम (Rules Of Tying Black Thread In Leg For Men)

पुरुषों को हमेशा सीधे यानी दाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए. पुरुषों को मंगलवार के दिन काला धागा धारण करना चाहिए इससे शनि ग्रह मजबूत होते हैं.

