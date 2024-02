Basant Panchami Vivah Muhurat: बसंत पंचमी-Valentine's Day साथ-साथ, बन रहा इस दिन विवाह का शुभ मुहूर्त

वसंत पंचमी (Basant Panchami) के दिन दोष रहित उत्तम योग (Perfect Yoga) बन रहा है. वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) भी इसी दिन है और इस दिन विवाह (Marriage) भी कर सकते हैं.

इस साल बसंत पंचमी (Basant Panchami) 14 फरवरी और वैलेंटाइन डे (Valentine's Day)साथ-साथ पड़ रहे हैं. इस लिए विवाह (Marriage Auspicious Time) के शुभ योग भी इसी दिन बन रहे हैं. हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती (Maa Saraswati) के साथ कामदेव (Kaamdev) की भी पूजा की जाती है. यह दिन शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम (Day is considered best for auspicious works) माना जाता है. इस दिन आप बिना पंचांग देखे विभिन्न प्रकार के मांगलिक संस्कार (Auspicious Rituals) जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण (Marriage, Housewarming, Mundan, Naming) आदि कर सकते हैं. बसंत पंचमी विवाह के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है.

बसंत पंचमी अनिर्वचनीय शुभ घड़ी है

हिंदू मान्यता के अनुसार, बसंत पंचमी तिथि पर अबूझ मुहूर्त बनता है, इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य के साथ-साथ विवाह समारोह भी अत्यंत शुभ होता है. इस दिन विवाह करने से जोड़े का जीवन प्रेम से भरा रहता है. संयोग से इस साल वैलेंटाइन डे, बसंत पंचमी के दिन ही है.

ज्योतिषियों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन दोष रहित उत्तम योग बन रहा है. इसी कारण से बसंत पंचमी को विवाह और शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि जो जोड़े इस दिन शादी करते हैं उन्हें सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और वे सात जन्मों तक साथ रहते हैं.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिक मौजुमदार के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:41 बजे शुरू हो रही है. वसंत पंचती 14 फरवरी दोपहर 12:09 बजे तक रहेगी. इस कारण बसंत पंचमी पूजा 14 फरवरी को होगी. लेकिन जिनकी शादी 13 तारीख की रात को होगी वो शादी भी बसंत पंचमी की तिथि में ही पड़ेगी.

