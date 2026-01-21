Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा 

Basant Panchami Puja Vidhi: हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है, जो इस बार यह खास तिथि 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार को पड़ रही है. आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कैसे करें मां सरस्वती की पूजा, किस मंत्र का करें जाप...

Maa Saraswati Puja Vidhi for Students: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व है. पंचांग के अनुसार, हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है, जो इस बार यह खास तिथि 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी के मुख से मां सरस्वती जिन्हें (मां शारदा, ब्रह्मचारिणी और जगन्माता भी कहा जाता है) प्रकट हुई थीं. इस दिन ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

खासतौर से बच्चों और विद्यार्थियों के लिए यह पर्व अत्यंत फलदायी माना गया है, इसी दिन विद्यारंभ संस्कार से लेकर लेखन आरंभ और शिक्षा से जुड़े शुभ कार्य किए भी जाते हैं. आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कैसे करें मां सरस्वती की पूजा, किस मंत्र का करें जाप...

बसंत पंचमी पर इस विधि से करें पूजा

इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ मन से पूजा का संकल्प लें और इस दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, ये रंग ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक हैं और इस दिन इन रंगों का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है. इसके बाद घर के ईशान कोण या किसी स्वच्छ स्थान पर मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें. इसके बाद मां सरस्वती को पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, दूर्वा, फल और मिठाई अर्पित करें.

इस दिन खासतौर से मां शारदा को पीले चावल, केसरयुक्त खीर या बूंदी का भोग अर्पित करें, मान्यता है इससे देवी प्रसन्न होती हैं. विद्यार्थी अपनी पुस्तकें, कॉपियां और कलम मां के चरणों में रखें. इसके अलावा संगीत, कला और लेखन से जुड़े लोग अपने वाद्य यंत्र और उपकरणों की पूजा स्थल के पास रखें.

इस मंत्र का जरूर करें जाप

पूजा के दौरान श्रद्धा भाव से “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. इसके बाद आखिर में मां सरस्वती की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें.

बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति

बसंत पंचमी के खास मौके पर माता सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है. खासतौर से विद्यार्थी और संगीत, कला व लेखन से जुड़े लोग इस दिन “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें. इससे देवी प्रसन्न होती हैं और शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है.

