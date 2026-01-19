FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'धुरंधर 2' में विलेन बनेंगे रहमान डकैत या दिखेगा सनी पाजी का जलवा? मेकर्स के प्लान ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

'धुरंधर 2' में विलेन बनेंगे रहमान डकैत या दिखेगा सनी पाजी का जलवा? मेकर्स के प्लान ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Basant Panchami 2026: इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त 

इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त

Weather Update: आज Delhi-NCR में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, उत्तर प्रदेश से लेकर ​हरियाणा तक में IMD ने जारी किया अलर्ट

आज Delhi-NCR में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, उत्तर प्रदेश से लेकर ​हरियाणा तक में IMD ने जारी किया अलर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

Homeधर्म

धर्म

Basant Panchami 2026: इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त 

बसंत पंचमी को विशेष और अबूझ मुहूर्त माना गया है. यह दिन मां सरस्वती की पूजा अके लिए विशेष होता है. माता रानी की पूजा अर्चना से उनकी कृपा प्राप्त होती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 19, 2026, 07:48 AM IST

Basant Panchami 2026: इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा महत्व है. इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है. माता रानी को उनके प्रिय भोग लगाने के साथ ही वस्त्र और फल फूल अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाती है. बुद्धि की प्राप्ति होती है. इस बार बसंत पंचमी पर कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त हैं, जिनमें पूजा अर्चना करने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी. आइए जानते हैं बसंत पंचमी की तारीख से लेकर तिथि, योग और मुहूर्त...

इस दिन है बसंत पंचमी

बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि पर मनाई जाती है. इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी. यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ ज्योतिषीय योग बन रहे हैं, साथ ही एक अबूझ मुहूर्त भी है. इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीद, संपत्ति संबंधी लेन-देन और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे शुभ कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त की सलाह लिए किए जा सकते हैं.

इस समय शुरू हो गई बसंत पंचमी

बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना गया है. यानी इस तिथि के शुरू होने से लेकर समाप्ति तक हर एक मिनट शुभ होता है. इस बार बसंत पंचमी की शुरुआत 23 जनवरी 2026 को सुबह 02 बजकर 28 मिनट से होगी. वहीं इसकी समाप्ति 24 जनवरी 2026 को सुबह 01 बजकर 46 मिनट पर रहेगी. ऐसे में यह पूरे दिन का समय शुभ होगा, जिसमें व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य कर सकता है. 

बसंत पंचमी पर बन रहे ये शुभ योग

परिधि योग और शिव योग, परिधि योग के बाद, शिव योग प्रभावी होगा, जिससे आध्यात्मिक और भौतिक सफलता में वृद्धि होगी. वहीं इसके बाद रवि योग बन रहा है. यह बहुत ही शक्तिशाली माना जाने वाला योग है. यह नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है. रवि योग के दौरान की गई पूजा से स्वास्थ्य, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है.

सर्वार्थ सिद्धि योग 

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस योग के दौरान शुरू किया गया कोई भी कार्य सफल होता है. नए व्यवसाय, गृह प्रवेश समारोह और वाहन खरीद के लिए आदर्श.वहीं अमृत सिद्धि योग में महत्वपूर्ण कार्यों में दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करता है. इसके साथ ही मालव्य और शशा राज योग कई वर्षों के बाद शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में स्थित होकर शक्तिशाली राज योग बनाएंगे. यह संयोजन विलासिता, आराम और कैरियर में वृद्धि के लिए अत्यंत अनुकूल है.

बसंत पंचमी पर क्या विशेष रूप से लाभकारी रहेगा

अक्षर अभ्यासम: बच्चे की शिक्षा की शुरुआत करना (उसे पहली बार पेंसिल पकड़वाना) अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके साथ ही इस दिन वंचित बच्चों को किताबें, कलम या शैक्षिक सामग्री दान करने से देवी सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन पीले वस्त्र पहनना और पीले रंग की मिठाई चढ़ाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह दिन गुरु (बृहस्पति) और देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान और सौभाग्य को बढ़ाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
MORE
Advertisement