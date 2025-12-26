Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  

Basant Panchami 2026 Date: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना और पूजा-पाठ करने से जीवन के अंधकार का नाश होता है, सभी कामों में सफलता मिलती है और ज्ञान बढ़ता है. आइए जानते हैं कब है बसंत पंचमी, सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त...

Basant Panchami 2026 Date, Puja Time: बसंत पंचमी का सनातन धर्म में खास महत्व है, यह खास पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा जी ने इसी दिन मां सरस्वती को प्रकट किया था, इस वजह से बसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. बसंत पंचमी को वसंत पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां सरस्वती की आराधना और पूजा-पाठ करने से जीवन के अंधकार का नाश होता है, सभी कामों में सफलता मिलती है और ज्ञान बढ़ता है. आइए जानते हैं कब है बसंत पंचमी, सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त...

बसंत पंचमी तिथि 2026 (Basant Panchami 2026 Date)

पंचांग के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 02 बजकर 29 मिनट पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 24 जनवरी को सुबह 01 बजकर 45 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा.

मां सरस्वती पूजा मुहूर्त (Basant Panchami 2026 Puja Time)

इसके अलावा मां सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 7 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. यानी पूजा के लिए कुल 5 घंटे 21 मिनट तक का समय है. ऐसे में इस दिन आप विधि-विधान से देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं.

बसंत पंचमी की पूजा महत्‍व (Basant Panchami Puja Significance)

ज्योतिष में बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त बताया गया है, यानी इस दिन किसी भी शुभ काम जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है. मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बसंत पंचमी पर शिक्षा और संगीत से जुड़े लोग मां सरस्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और ज्ञान की देवी से बुद्धि और विद्या की कामना करनी चाहिए. बताते चलें इस दिन स्कूलों और कॉलिज में शिक्षक और छात्र दोनों ही सरस्वती पूजा में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

