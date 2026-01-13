FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Homeधर्म

धर्म

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नानादि के बाद हंसवाहिनी मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 13, 2026, 09:46 AM IST

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

Basant Panchami 2026

Basant Panchami 2026 Date: सनातन धर्म में माघ मास के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथि का बड़ा महत्व है. इसकी वजह इस दिन को विद्या की देवी मां सरस्वती का प्रकाट्य होना था. उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान, विवेक और सफलता की प्राप्ति होती है. हालांकि इस तिथि को भगवान श्रीकृष्ण से जोड़कर भी देखा जाता है. इसका सार गीता में मिलता है, जहां श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं ऋतुओं में बसंत हूं. ऐसे में बसंत पंचमी का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है. ऐसे में जानते हैं इस बार किस दिन है बसंत पंचमी, इसकी सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और मां सरस्वती की पूजा विधि...

बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त और तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी का त्योहार विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा 23 जनवरी 2026 को होगी. ​माघ मास के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को दोपहर 02 बजकर 28 बजे से शुरू होकर अगले दिन 24 जनवरी 2026 की रात 01 बजकर 46 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 को ही मनाया जाएगा. यह दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम है. 

बसंत पंचमी पर ऐसे करें मां सरस्वती की पूजा अर्चना

​बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नानादि के बाद हंसवाहिनी मां सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. माता की तस्वीर के सामने बैठकर जप-तप और व्रत आदि का संकल्प लें. साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें. माता रानी को पीले रंग के फल फूल अर्पित करें. माता रानी को पीले रंग मिठाईयों का भोग लगाएं. इससे मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं. व्रत में गलती से भी अन्न का सेवन न करें. 

यह है बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना गया है. इसे ज्ञान के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. बसंत पंचमी का त्योहार शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है. इसकी शुभता को ध्यान में रखते हुए कई लोग अपने बच्चों की शिक्षा इसी दिन शुरू कराते हैं. साथ ही मां सरस्वती से ज्ञान की कामना करते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

