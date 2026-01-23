Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

हिंदू धर्म में बसंत पंचमी ही एक ऐसा दिन है, जिसके बाद ऋतुओं में भी बदलाव शुरू हो जाता है. बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है.

आज बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इसकी वजह बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित होना है. मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी माना गया है. इस दिन लोग ज्ञान, शिक्षा और कला में सफलता की कामना के लिए मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं. माता रानी को उनके प्रिय वस्त्र से लेकर फल फूल और भोग लगाते हैं.

इसी दिन होता है ऋतुओं में बदलाव

हिंदू धर्म में बसंत पंचमी ही एक ऐसा दिन है, जिसके बाद ऋतुओं में भी बदलाव शुरू हो जाता है. बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है. यही वजह है कि इस दिन पीले रंग की खुशी, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की सच्चे मन से पूजा करने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है. जीवन में पॉजिटिविटी आती है. नये काम बनते हैं और सफलता प्राप्त होती है.

बसंत पंचमी का पूजन मुहूर्त

बसंत पंचमी के दिन सुबह का समय बेहद उत्तम माना गया है. इस दिन किसी भी शुभ काम को करने का एक अबूझ मुहूर्त होता है. इसके साथ ही सूर्योदय के बाद से दोपहर तक मां सरस्वती की पूजा अर्चना और आराधना करना शुभ फल देता है. ऐसा करने से मन शांत रहता है. माता रानी की कृपा बुद्धि और ज्ञान का विस्तार होता है. वहीं पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी की तिथि आज अर्धरात्रि में 2 बजकर 28 मिनट पर शुरू हो चुकी है. इसका समापन 24 जनवरी 2026 शनिवार की रात 1 बजकर 46 मिनट पर होगा. ऐसे में आज मां सरस्वती की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 13 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.

बसंत पंचमी पर बन रहे ये शुभ संयोग

इस बार बसंत पंचमी और भी खास है. इसकी वजह बसंत पंचमी पर कई शुभ योग का बनना है. इसे अबूझ मुहूर्त का दर्जा भी दिया गया है. इस दिन शादी, गृह प्रवेश, नया वाहन लेने, प्रॉपर्टी से जुड़े काम या किसी नये काम और बिजनेस की शुरुआत करना बेहद शुभ होता है. इस बार बसंत पंचमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं. इनमें सबसे पहला परिधि और शिव योग है. इनके प्रभाव से यह समय आत्मिक उन्नति और कार्यों में सफलता दिलाने का माना जाता है. वहीं रवि योग का संयोग भी बन रहा है, जिसे नकारात्मकता को कम करने और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना गया है. इन शुभ योगों में किया गया पूजन और मंगल कार्य लंबे समय तक अच्छे परिणाम दे सकता है.

बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा विधि

बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना और आराधना के लिए सबसे पहले सुबह उठते ही स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें. इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर या अन्य किसी भी साफ जगह पर मां सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर रखें. माता रानी को पीले फूल, अक्षत, हल्दी और मीठा भोग अर्पित करें. इसके बाद मां सरस्वती का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करें. पूजा के समय किताबें, कॉपी, वाद्य यंत्र या पढ़ाई से जुड़ी चीजें मां के पास रखी जा सकती हैं. इससे ज्ञान और एकाग्रता बढ़ती है. माता रानी से आशिर्वाद लें.

बसंत पंचमी मंत्र

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता.

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना..

या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता.

सा माम् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा..

शुक्लाम् ब्रह्मविचार सार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम्.

वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌..

हस्ते स्फटिकमालिकाम् विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम्‌.

वन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धिप्रदाम् शारदाम्‌..

