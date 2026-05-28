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Bakrid 2026: बकरीद पर 3 दिनों तक क्यों दी जाती है कुर्बानी, जानिए इसका धार्मिक महत्व

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Bakrid 2026: बकरीद पर 3 दिनों तक क्यों दी जाती है कुर्बानी, जानिए इसका धार्मिक महत्व

इस्लाम धर्म में कुर्बानी का महत्व बहुत ज्यादा है. कुरान में इसके लिए कई जगहों का जिक्र किया गया है. बताया जाता है कि अल्लाह तीन दिनों तक हजरत इब्राहिम को सपने दिखे थे. 

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Nitin Sharma

Updated : May 28, 2026, 09:14 AM IST

Bakrid 2026: बकरीद पर 3 दिनों तक क्यों दी जाती है कुर्बानी, जानिए इसका धार्मिक महत्व

Bakrid 2026

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आज देशभर में ईद उल अजहा बकरदी का त्योाहर मनाया जा रहा है. यह त्योहार हर साल जुल हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है. इस्लाम धर्म में ये दिन बहुत ही विशेष होता है. इस दिन मुस्लिम नमाज अदा करते हैं. साथ ही बकरे की कुर्बानी देकर गरीबों में दान करते हैं. यह त्योहार सच्ची श्रद्धा और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं इसमें तीन दिन तक क्यों दी जाती है कुर्बानी

इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, बकरीद कुर्बानी दी जाती है. यह कुर्बानी देकर दुनिया को इंसानियत और बराबरी का संदेश दिया जा जाता है. बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से संबंधित है. इसमें कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम को सुन्नत है. ईद उल अजहा का जश्न 3 दिनों तक मनाया जाता है. इसी हिसाब से कुर्बानी का सिलसिला भी बकरीद के दिन को मिलाकर 3 दिनों तक जारी रहता है.  

तीन दिनों तक दी जाती है कुर्बानी

इस्लाम धर्म में कुर्बानी का महत्व बहुत ज्यादा है. कुरान में इसके लिए कई जगहों का जिक्र किया गया है. बताया जाता है कि अल्लाह तीन दिनों तक हजरत इब्राहिम को सपने दिखे थे. उन्होंने इन्हीं तीन दिनों में सपने में आकर अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था. यह परंपरा इसलिए तीन दिनों तक चलती है, ताकि सभी हाजी और मुसलमान अपनी इस इबादत को बिना किसी हड़बड़ी के पूरा कर सकें. वहीं अल्लाह जानते थे कि हजरत इब्राहिम को सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से है. जब हजरत इब्राहिम ने अपने सपने के बारे में अपने बेटे हजरत इस्माइल को बताया तो उनके बेटे ने उन्हें अल्लाह के हुक्म का पालन करने को कहा और कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया.

अल्लाह के प्रति त्याग 

जब हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल 13 से 14 साल के थे. ऐसे समय में हजरत इब्राहिम के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना एक बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उनको अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था. वो जैसे ही कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया. इस तरह से हजरत इस्माइल की जगह दुम्बा कुर्बान हो गया और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई.

यह है गोश्त और कुर्बानी का नियम

मुसलमानों में कुर्बानी के गोश्त को बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटा जाता है. इसमें एक हिस्सा कुर्बानी करने वालों के लिए रखा जाता है. इसका दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को दिया जाता है. बाकी बचा एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों को दिया जाता है. इसके बाद ही कुर्बानी को पूर्ण माना जाता है. 

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