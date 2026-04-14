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Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास

14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास

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Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास

बैसाखी का त्योहार एकता, खुशी, सुख और समृद्धि की नई शुरुआत का त्योहार है. यह बताता है कि मेहनत का फल मीठा होता है. इस दिन नई फसल की शुरुआत की जाती है. 

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Nitin Sharma

Updated : Apr 14, 2026, 09:23 AM IST

Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास

baisakhi 2026

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हर साल  14 अप्रैल के दिन बैसाखी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. खासकर पंजाब और हरियाणा में बैसाखी पर अलग ही रौनक देखने को मिलती है. यह त्योहार नई सफल के आगमन और खुशहाली के रूप में मनाया जाता है. इस दिन सिख धर्म में गुरुद्वारों को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है.कीर्तन और गुरुवाणी का विशेष आयोजन किया जाता है. शाम के समय लोग लकड़ियां  जलाकर उसे चारों तरफ से घेरकर भांगड़ा करते हैं. आइए जानते हैं बैसाखी के त्योहार का महत्व से लेकर क्या है इसका इतिहास...

बैसाखी की तारीख के साथ जुड़ा है ये खगोलीय महत्व

बैसाखी का त्योहार हर साल मेष संक्रांति पर मनाया जाता है. इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं. इस साल यानी 2026 में सूर्य 14 अप्रैल को सुबह मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इसी के साथ बैसाखी का त्योहार शुरू हो जाएगा. इस त्योहार पर विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, ​हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई शहरों में उत्साह देखने को मिलेगा. 

यह है बैसाखी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व

बैसाखी का महत्व आज से कई सौ साल पूर्व 1699 से जुड़ा है. इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब खासला पंथ की स्थापना की थी. उन्होंने अमृत छकाकर खालसा बनाने की शुरुआत की थी. इस घटना ने सिख समुदाय को एक नई पहचान, साहस और समानता का संदेश दिया है. इसलिए बैसाखी के त्योहार को सिख नयेवर्ष के रूप में भी मनाते हैं. 

ऐसे मनाई जाती है बैसाखी

बैसाखी का बड़ा धार्मिक महत्व है. इस दिन लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में  उठकर स्नान के बाद गुरुद्वारों में जाते हैं. स्वर्ण मंदिर समेत सभी प्रमुख गुरुद्वारों को ​इस दिन विशेष रूप से सजाया जाता है. यहां कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन जाता है, लोग नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं. साथ ही सुबह से लेकर शाम तक का यह दिन भजन और नाच गाने के साथ मस्ती में बितता है. यह त्योहार खुशी एकता और समृद्धि की शुरुआत के रूप में होता है, जो सभी को जुड़ना और प्यार बांटने का संदेश देता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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