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Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत

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Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत

बगलामुखी की जयंती का बड़ा महत्व है. इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना के साथ ही ये उपाय करने मात्र से जीवन में तंगी, कलेश और कानूनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 24, 2026, 11:31 AM IST

Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत

maa baglamukhi ke upay

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में बगलामुखी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है. इस दिन मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार बगलामुखी 24 अप्रैल को मनाई जा रही है. इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना और कुछ उपाय करने मात्र से इच्छा पूर्ण होती है. माता रानी की कृपा से शत्रुओं का नाश और समस्याओं का खात्मा हो जाता है. करियर से लेकर कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय, जिन्हें आजमाकर माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं...

शत्रुओं को पस्त कर देंगे ये उपाय

बगलामुखी जयंती पर माता रानी की पूजा अर्चना करने के साथ ही घर में हवन करें. हवन में पीली सरसों को अर्पित कर दें. इसके साथ ही माता रानी के सामने बोले कि माता रानी हमें शत्रुओं से मुक्ति और उन पर जी दें. ऐसा करने से शत्रुओं का खत्मा होता है. नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं. 

कानूनी मामलों में मिलती है जीत

अगर आप किसी भी तरह की कानूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं. कोई जमीनी विवाद है या फिर कोर्ट केस चल रहा है तो बगलामुखी जयंती के दिन मां बगलामुखी के सामने घी का दीपक जलाएं. इसके बाद माता का मंत्र 'ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय, जिहवां कीलय, बुद्धिं विनाशय, ह्लीं ॐ स्वाहा' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे आपको किसी भी तरह के कानूनी मामलों में जीत मिलेगी. छुटकारा हो जायेगा. 

करियर से लेकर नौकरी और व्यापार में मिलेगी तरक्की

अगर आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है. नौकरी से लेकर व्यापार में उठा पटक की स्थिति रहती है बगलामुखी जयंती पर गमले समेत सफेद फूल के पौधे को मंदिर में दान कर दें. इसके साथ ही व्यापार करते हैं तो सफेद फूल वाला गमला ही बॉस या अन्य किसी शख्स को ​उपहार स्वरूप दे दें. ऐसा करने से बाधाएं दूर होंगी. तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे. 

वैवाहिक जीवन में आएगी मजबूती और सुख समृद्धि

पति पत्नी में किसी भी तरह की अनबन या विवाद रहता है. घर में कलेश या समस्याएं बनी हुई है तो बगलामुखी जयंती पर घर की महिलाएं ये एक उपाय कर लें. इसके लिए वो घर की धूल लेकर उसे चॉकलेट रंग के कपड़े में बांधकर कहीं सुनसान जगह पर दबा दें. इससे घर का माहौल सकारात्‍मक होने लगेगा. दांपत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगी. आपके रिश्ते मजबूत होंगे.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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