Baglamukhi Jayanti 2026 Date: कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामखी जयंती मनाई जाती है. मां बगलामुखी भय और शत्रुओं से मुक्ति देती हैं. इनकी पूजा अर्चना और कृपा से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है.

हिंदू धर्म में बगलामखी जयंती का बड़ा महत्व है. बगलामुखी जयंती हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती हैं, क्योंकि इसी दिन मां बगलामुखी का प्रकट हुई थी. इसी लिए अष्टमी तिथि पर माता रानी की पूजा अर्चना के साथ ही उनके प्रिय भोग लगाते हैं. माता रानी की पूजा अर्चना से व्यक्ति को आरोग्य में वृद्धि और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं इस बार किस दिन बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी. इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व...

इस दिन है बगलामुखी जयंती

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को रात 8 बजकर 50 मिनट पर होगी. वहीं इसका समापन अगले दिन 24 अप्रैल को शाम 7 बजकर 22 मिनट पर होगा. इसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत होगी. वहीं उदया तिथि को देखते हुए बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी.

बगलामुखी जयंती का शुभ मुहूर्त

इस बार बगलामुखी जयंती का लाभ चौघड़ियां शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 24 मिनट से लेकर 9 बजकर 2 मिनट तक रहेगा. वहीं अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजकर 3 मिनट से लेकर 10 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. वहीं शुभ चौघड़ियां मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से लेकर 1 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. प्रदोष काल शाम को 6 बजकर 6 मिनट से लेकर 7 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

यह है बगलामुखी जयंती का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां बगलामुखी की पूजा करने से भय, शत्रु और बाधाओं का अंत होत होता है. इसके साथ ही इस दिन पूजा, हवन और मंत्रोच्चार से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं. बुरी नजर से छुटकारा मिलता है. मां बगलागुखी की पूजा अर्चना करेन से आरोग्य की समाप्ति और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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