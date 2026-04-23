बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है. आज से यात्रा पर निकले श्रद्धालु अब चारोंधाम के दर्शन कर सकेंगे. बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं से मंदिर में जलती ज्योति के दर्शन किये.

चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही चारों धाम के कपाट खुल गये हैं. चारों धामों में आज सबसे आखिरी में बद्रीनाथ के कपाट खुल गये. अब भक्त 6 महीने तक भगवान विष्णु बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे. भगवान की कृपा और यहां की प्रकृति व शांति का आनंद भी ले सकेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम में आज भी कई ऐसे रहस्य है, जिन्हें बेहद कम लोग ही जानते हैं, इतना ही नहीं इनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है. इनमें मंदिर की अखंड ज्योतिष से लेकर कुत्तों का न भौंकना और वन्य जीव जैसे सांप और बिच्छु का जहरीला न होना है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों है. इसके पीछे का रहस्य...

मंदिर बंद होने के बाद भी जलती रहती है अखंड ज्योति

शीतलकाल की शुरुआत से पहले ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. मंदिर के अंदर घी का एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, जो छह महीने तक मंदिर बंद रहने के बाद खुलने पर यह ज्योति जली मिलती है. यह ज्योति सालों साल जलती है. पुजारियों और लोगों की मान्‍यता है कि मंदिर बंद होने के बाद 6 महीने यहां देवता खुद इस अखंड ज्योतिष की रक्षा करते हैं, जिसके चलते यह यह कभी बुझती नहीं है. यही वजह है कि मंदिर खुलते ही श्रद्धालु सबसे पहले मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं.

यहां के सांप बिच्छुओं में नहीं होता जहर

मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में वन्य जीव जैसे सांप और बिच्छु में जहर नहीं होता. ये कभी किसी का कांटते नहीं है. वहीं मंदिर के आसपास या इसकी सीमा में आने वाले कुत्ते भौंकते नहीं है. इसके पीछे की वजह इस कथा को माना जाता है. बताया जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने नर-नारायण के रूप में अवतार लिया था. वे यहां ध्यान मुद्रा में लीन हैं. उनके ध्‍यान में विघ्‍न न आए इसलिए यहां का माहौल बहुत ही शांत और अलौकिक है. यहां के कुत्तों से लेकर वन्य जीवन सांप और बिच्छुओं को भगवान द्वारा जहर न होने का आशीर्वाद प्राप्त है. कुत्ते भी भौंकते नहीं है. हालांकि इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टी नहीं है, लेकिन यहां की शांति और प्रकृति के बीच वन्य जीवों द्वारा किसी को काटने के मामले भी सामने नहीं आये हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य मान्यताओं और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.