FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में अब से इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! घर से निकलने से पहले जान लीजिए नया नियम

दिल्ली में अब से इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! घर से निकलने से पहले जान लीजिए नया नियम

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

Jharkhand JAC Board 10th Toppers List: कितने नंबर लाकर झारखंड 10वीं बोर्ड की टॉपर बनीं प्रियांशु और शिवांगी? यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

कितने नंबर लाकर झारखंड 10वीं बोर्ड की टॉपर बनीं प्रियांशु और शिवांगी? यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

Homeधर्म

धर्म

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है. आज से यात्रा पर निकले श्रद्धालु अब चारोंधाम के दर्शन कर सकेंगे. बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं से मंदिर में जलती ज्योति के दर्शन किये.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Apr 23, 2026, 06:15 PM IST

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

Badrinath Temple Mystery

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही चारों धाम के कपाट खुल गये हैं. चारों धामों में आज सबसे आखिरी में बद्रीनाथ के कपाट खुल गये. अब भक्त 6 महीने तक भगवान विष्णु बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे. भगवान की कृपा और यहां की प्रकृति व शांति का आनंद भी ले सकेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम में आज भी कई ऐसे रहस्य है, जिन्हें बेहद कम लोग ही जानते हैं, इतना ही नहीं इनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है. इनमें मंदिर की अखंड ज्योतिष से लेकर कुत्तों का न भौंकना और वन्य जीव जैसे सांप और बिच्छु का जहरीला न होना है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों है. इसके पीछे का रहस्य...

मंदिर बंद होने के बाद भी जलती रहती है अखंड ज्योति

शीतलकाल की शुरुआत से पहले ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. मंदिर के अंदर घी का एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, जो छह महीने तक मंदिर बंद रहने के बाद खुलने पर यह ज्योति जली मिलती है. यह ज्योति सालों साल जलती है. पुजारियों और लोगों की मान्‍यता है कि मंदिर बंद होने के बाद 6 महीने यहां देवता खुद इस अखंड ज्योतिष की रक्षा करते हैं, जिसके चलते यह यह कभी बुझती नहीं है. यही वजह है कि मंदिर खुलते ही श्रद्धालु सबसे पहले मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं. 

यहां के सांप बिच्छुओं में नहीं होता जहर

मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में वन्य जीव जैसे सांप और बिच्छु में जहर नहीं होता. ये कभी किसी का कांटते नहीं है. वहीं मंदिर के आसपास या इसकी सीमा में आने वाले कुत्ते भौंकते नहीं है. इसके पीछे की वजह इस कथा को माना जाता है. बताया जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने नर-नारायण के रूप में अवतार लिया था. वे यहां ध्यान मुद्रा में लीन हैं. उनके ध्‍यान में विघ्‍न न आए इसलिए यहां का माहौल बहुत ही शांत और अलौकिक है. यहां के कुत्तों से लेकर वन्य जीवन सांप और बिच्छुओं को भगवान द्वारा जहर न होने का आशीर्वाद प्राप्त है. कुत्ते भी भौंकते नहीं है. हालांकि इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टी नहीं है, लेकिन यहां की शांति और प्रकृति के बीच वन्य जीवों द्वारा किसी को काटने के मामले भी सामने नहीं आये हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  मान्यताओं और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?
Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?
भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर
भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर
पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...
पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
Numerology: मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है
MORE
Advertisement