Badrinath Temple: कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता

अक्षय तृतीया से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक चारों धाम के कपाट नहीं खुले थे.आज केदारनाथ के बाद 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद अब चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे.

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गये हैं. वहीं चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट भी कल यानी 23 अप्रैल 2026 को खुल जाएंगे. चारधाम की यात्रा के लिए अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु निकल चुके हैं. वही केदानाथ से लेकर बद्रीनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है. अगर आपने भी बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी अभाव है तो बताते हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर चारधाम यात्रा का पूरा रास्ता और प्रोसेस

कल सुबह खुल जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट

12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के आज से कपाट खुल गये है. अब 23 अप्रैल यानी कल सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ के कापट खुलेंगे. इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे. इसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा. आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम केदारनाथ से भी आगे पहाड़ों में करीब 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है.

बद्रीनाथ के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. हालांकि दोनों का प्रोसेस लगभग एक जैसा है. आप ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ही तरीके से बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र होना चाहिए. वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश या सोनप्रयाग जा सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जा सकते हैं. या फिर मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर Tourist Care Uttarakhand ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

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फ्लाइट से लेकर ट्रेन तक से ऐसे पहुंचे बद्रीनाथ

अगर आप फ्लाइट से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक की फ्लाइट ले सकते हैं. इसके बाद यहां से सीधा बद्रीनाथ के लिए टैक्सी ले लें. हालांकि पहाड़ी के कुछ रास्तों को आपको पैदल ही पार करना होगा. अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो बद्रीनाथ के सबसे पास का रेलवे स्ट्रेशन ऋषिकेश है. यहां से बस या टैक्सी आसानी से बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है. वहीं सड़क मार्ग से जाने के लिए दिल्ली से बस पकड़कर हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं. वहां से बद्रीनाथ के लिए सीधी बस और टैक्सी मिल सकती है.