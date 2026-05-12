Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें हनुमान जी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र और उपाय

इस बड़े मंगल पर हनुमान जी की पूजा के लिए दिन भर में तीन बेहद शुभ मुहूर्त हैं. इनमें बजरंगबली की पूजा अर्चना करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है.

ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार का बड़ा महत्व होता है. सनातन धर्म में इस माह के मंगल को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल कहा जाता है. 12 मई 2026 को यानी आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल है. मान्यता है कि बड़े मंगल में बजरंगबली की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने पर भक्त की हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं. जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होती हैं. और साहस, सुख और सफलता का आशीर्वाद मिलता है.

यह है इस बड़े मंगल का शुभ मुहूर्त

हिन्दू पंचांग के अनुसार, आज ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल है. इस बड़े मंगल में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजकर 8 मिनट से 4 बजकर 50 मिनट तक रहेगा सबसे शुभ समय रहेगा. इसमें समय में स्नान और पूजा की तैयारी करना बेहद शुभ माना गया है. वहीं पूजा का शुभ समय सुबह 9 बजकर 7 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. वहीं शाम की पूजा के लिए शुभ समय शाम 7 बजकर 3 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 6 मिनट तक रहेगा.

यह है हनुमान जी की पूजा विधि

बड़े मंगल के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साफ या केसरिया वस्त्र पहनें. मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लें और हनुमान जी की पूजा अर्चना करें. हनुमान जी के सामने चार मुखी सूत या कलावे का दीपक जलाएं. हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. इसके साथ ही भोग में बूंदी के लड्डू, गुड़ चना, पान, केला या ​नारियल अर्पित करें. इसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें. तनाव और नकारात्मकता दूर होगी.

इन मंत्रों का करें जाप

बड़े मंगल के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें. इसमें सबसे शक्तिशाली मंत्र 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करने से भय और शत्रु दूर होते हैं. इसके साथ ही हनुमान जी का गायत्री मंत्र का पाठ करना भी बेहद शुभ होता है.

मंगल दोष दूर करने के उपाय

ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है. उन्हें बड़े मंगल के दिन विशेष उपाय करने चाहिए. इसके लिए हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. मान्यता है कि इससे मंगल दोष शांत होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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