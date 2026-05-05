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Bada Mangal 2026: आज है पहला बड़ा मंगल, जानें ज्येष्ठ माह में कब-कब और कितने हैं बड़े मंगल,पूजा विधि और महत्व

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Bada Mangal 2026: आज है पहला बड़ा मंगल, जानें ज्येष्ठ माह में कब-कब और कितने हैं बड़े मंगल,पूजा विधि और महत्व

इस साल ज्येष्ठ माह 3 मई से शुरू हुआ है. यह 29 जून तक रहेगा. इस दौरान आने वाले मंगलवार बड़े मंगल कहलाते हैं. इनमें पहला बड़ा मंगल 5 मई को होगा. 

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Nitin Sharma

Updated : May 05, 2026, 09:32 AM IST

Bada Mangal 2026: आज है पहला बड़ा मंगल, जानें ज्येष्ठ माह में कब-कब और कितने हैं बड़े मंगल,पूजा विधि और महत्व

Bada Mangal 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है. हफ्ते का दूसरा दिन मंगलवार को हनुमान जी को समर्पित होता है. वहीं, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है. इस महीने में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल कहा जाता है, इसी महीने में हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्रीराम से हुई थी. आइए जानते हैं इस महीने में कौन से कौन से बड़े मंगल हैं... 

आज है ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल

इस साल ज्येष्ठ माह 3 मई से शुरू हुआ है. यह 29 जून तक रहेगा. इस दौरान आने वाले मंगलवार बड़े मंगल कहलाते हैं. इनमें पहला बड़ा मंगल 5 मई को होगा. 

यहां देखें ज्येष्ठ माह में आने वाले बड़े मंगल 

5 मई    पहला बड़ा मंगल
12 मई    दूसरा बड़ा मंगल
19 मई    तीसरा बड़ा मंगल
26 मई    चौथा बड़ा मंगल
02 जून    पांचवां बड़ा मंगल
09 जून    छठा बड़ा मंगल
16 जून    सातवां बड़ा मंगल
23 जून     आठवां बड़ा मंगल
इन सभी दिनों में व्रत और पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है.

यह है पूजा विधि

बड़े मंगल के दिन सुबह उठकर स्नान करें. इसके साथ ही साफ कपड़े पहनें. इस दिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े धारण करनरा शुभ होता है. इसके साथ ही व्रत का संकल्प ले सकते हैं. इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करें. भगवान को दीपक जलाएं और भोग में लड्डू, गुड़-चना, केला या नारियल अर्पित करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का पाठ करें.

बड़े मंगल में सुंदरकांड का पाठ

बड़े मंगल में 11, 21, 31 फिर 51 बार सुंदरकांड का पाठ करना बेहद शुभ होता है. इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है. भय और कष्ट दूर होते हैं, व्यक्ति को जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

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