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Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा के साथ ही कर लें इस मंत्र का जाप, भय, शत्रु और कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति

बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा के साथ ही 3 बार कर लें इस एक मंत्र का जाप, भय, शत्रु और कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति

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Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा के साथ ही कर लें इस मंत्र का जाप, भय, शत्रु और कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति

बड़े मंगल पर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप करने मात्र से व्यक्ति को भय, शत्रु और कलेश से मुक्ति मिलती है.

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Nitin Sharma

Updated : May 05, 2026, 10:45 AM IST

Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा के साथ ही कर लें इस मंत्र का जाप, भय, शत्रु और कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति

Bada Mangal 2026

(Credit Image AI)

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ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है. इस माह में आने वाले सभी मंगल को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल कहा जाता है. इसकी वजह यही वह माह और दिन हैं, जब संकटमोचक हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्रीराम से हुई थी. यही वजह है कि साल के सभी मंगलवार में ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को विशेष महत्व है. मान्यता है कि बड़े मंगल पर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप करने मात्र से व्यक्ति को भय, शत्रु और कलेश से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से लेकर मंत्र और जाप का तरीका...

कर्ज से मुक्ति का है ये मंत्र

अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी या कर्ज का सामना कर रहे हैं तो ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को “ॐ हनुमते ऋण मोचकाय नमः” मंत्र का जाप करें. इस मंत्र को व्यक्ति को कम से कम 3 बार और एक 108 की माला करनी चाहिए. ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं. 

श्री हनुमान चालीसा  Hanuman Chalisa  

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारि.

बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि..

बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार.

बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार..

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर.

जय कपीस तिहुं लोक उजागर..

राम दूत अतुलित बल धामा.

अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा..

महाबीर बिक्रम बजरंगी.

कुमति निवार सुमति के संगी..

कंचन बरन बिराज सुबेसा.

कानन कुण्डल कुँचित केसा..

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजे.

कांधे मूंज जनेउ साजे..

शंकर सुवन केसरी नंदन.

तेज प्रताप महा जग वंदन..

विद्यावान गुनी अति चातुर.

राम काज करिबे को आतुर..

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया.

राम लखन सीता मन बसिया..

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा.

बिकट रूप धरि लंक जरावा..

भीम रूप धरि असुर संहारे.

रामचन्द्र के काज संवारे..

लाय सजीवन लखन जियाये.

श्री रघुबीर हरषि उर लाये..

रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई.

तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई..

सहस बदन तुम्हरो जस गावैं.

अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावैं..

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा.

नारद सारद सहित अहीसा..

जम कुबेर दिगपाल जहां ते.

कबि कोबिद कहि सके कहां ते..

तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा.

राम मिलाय राज पद दीन्हा..

तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना.

लंकेश्वर भए सब जग जाना..

जुग सहस्र जोजन पर भानु.

लील्यो ताहि मधुर फल जानू..

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं.

जलधि लांघि गये अचरज नाहीं..

दुर्गम काज जगत के जेते.

सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते..

राम दुआरे तुम रखवारे.

होत न आज्ञा बिनु पैसारे..

सब सुख लहै तुम्हारी सरना.

तुम रच्छक काहू को डर ना..

आपन तेज सम्हारो आपै.

तीनों लोक हांक तें कांपै..

भूतपिसाच निकट नहिं आवै.

महाबीर जब नाम सुनावै..

नासै रोग हरे सब पीरा.

जपत निरन्तर हनुमत बीरा..

संकट तें हनुमान छुड़ावै.

मन क्रम बचन ध्यान जो लावै..

सब पर राम तपस्वी राजा.

तिन के काज सकल तुम साजा..

और मनोरथ जो कोई लावै.

सोई अमित जीवन फल पावै..

चारों जुग परताप तुम्हारा.

है परसिद्ध जगत उजियारा..

साधु संत के तुम रखवारे..

असुर निकन्दन राम दुलारे..

अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता.

अस बर दीन जानकी माता..

राम रसायन तुम्हरे पासा.

सदा रहो रघुपति के दासा..

तुह्मरे भजन राम को पावै.

जनम जनम के दुख बिसरावै..

अंत काल रघुबर पुर जाई.

जहां जन्म हरिभक्त कहाई..

और देवता चित्त न धरई.

हनुमत सेइ सर्ब सुख करई..

संकट कटै मिटै सब पीरा.

जो सुमिरै हनुमत बलबीरा..

जय जय जय हनुमान गोसाईं.

कृपा करहु गुरुदेव की नाईं..

जो सत बार पाठ कर कोई.

छूटहि बन्दि महा सुख होई..

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा.

होय सिद्धि साखी गौरीसा..

तुलसीदास सदा हरि चेरा.

कीजै नाथ हृदय महं डेरा..

दोहा

पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप.
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप..
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप.
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप..

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