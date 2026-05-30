Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल

किसी भी व्यक्ति के जीवन में आदतें अहम होती है. इनका प्रभाव सेहत और दिनचर्या पर ही नहीं, भाग्य पर भी पड़ता है, जो लोग समय पर उठने के साथ ही अच्छी आदतों को अपनाते हैं. उन्हें सफलता जरूर मिलती है.

किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता और विफलता में उसकी आदतों का अहम रोल होता है. आम जीवन में हमारी आदतों का खास प्रभाव पड़ता हैं. इसमें जहां कुछ लोग कोई भी एक काम को खत्म करके ही दम लेते हैं तो वहीं कुछ लोग काम को धीरे धीरे या किस्मतों में करना पसंद करते हैं. कई बार आलस्य और अन्य वजहों से उस जरूरी काम को छोड़कर दूसरे काम या आराम करने में लग जाते हैं. व्यक्ति की यही अच्छी और बुरी आदतें उसे रंक से राजा और राजा से रंक बना देती है. यानी जीवन को बर्बाद कर देती हैं. आइए जानते हैं कि जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी बुरी आदते हैं,

जिनकी वजह से व्यक्ति दरिद्रता और कंगाल तक हो सकता है.

सुख सौभाग्य की होती है हानि

कुछ लोगों की आदत होती है कि वह देर से सोते और देर से ही उठते हैं. उनकी यह आदत न सिर्फ उन्हें जीवन में पीछे छोड़ देती हैं, बल्कि उनके भाग्य को भी खराब कर देती है. वहीं जो लोग सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ देते हैं. उनका भाग्य चमक जाता है. उनकी मेहनत के साथ ही किस्मत भी साथ देती है. वह कम समय में ही बड़ा नाम कमा लेते हैं.

खराब होती है नाखून चबाने की आदत

कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है. थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने या परेशानी आने पर जो लोग अपनी उंगली के नाखुनों को चबाने लगते हैं. ऐसे लोगों को बीमारियों का खतरा रहता है. इतना ही नहीं कुंडली में इनका सूर्य भी कमजोर हो जाता है. जिसके चलते इन्हें समाज में इन्हें मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है. खूब मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल पाती.

घर में फैले चप्पल जूते

अगर आपके घर में चप्पल जूते फैले रहते हैं. घर में आप कहीं भी जूते चप्पलों को फेंक देते हैं. इस आदत को तुरंत ही बदल लेना चाहिए. इससे घर में नकारात्मक एनर्जी आती है. घर में सुख सौभाग्य की कमी आती है. व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

जूठे बर्तनों को छोड़ना

अगर आप रात को खाना पाकने और खाने के बाद जूठे बर्तनों को किचन में ही छोड़ देते है. उन्हें साफ नहीं करते हैं तो यह वास्तुदोष को प्रकट करते हैं. वास्तु दोष सीधे रूप से व्यक्ति के जीवन की सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है. इससे न सिर्फ आपके कामों में रुकावटें पैदा होती हैं. यह आपकी किस्मत के दरवाजों को बंद कर देता है. इस आदत को जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए. अन्यथा व्यक्ति कंगाल हो जाता है.

काम और क्रोध भी करता है नाश

व्यक्ति के काम और क्रोध दोनों ही बड़े दुश्मन होते हैं. हर समय काम वासना में लिप्त होने पर व्यक्ति के अंदर दुर्गण आते हैं, जो उसकी सोच को बिगाड़ देते हैं. वहीं क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है. यह व्यक्ति के विवके को खत्म कर देता है. इससे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है. व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन दोनों ही आदतों से जल्द से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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