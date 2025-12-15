FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना

व्यक्ति की कई ऐसी आदतें होती हैं, जो न सिर्फ उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचांती हैं. ये आपके कुंडली ग्रह और भाग्य में दोष उत्पन्न करती हैं. इससे बचने के लिए इन खराब आदतों को नया साल से पूर्व ही बंद कर दें.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 15, 2025, 01:31 PM IST

Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
हम सभी में कुछ न कुछ बुरी आदतें होती हैं. इनमें कई सारी ऐसी सामान्य होती हैं कि इनका हमें पता भी नहीं लगता या फिर इन्हें आसानी से नजर अंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो आने वाले साल पहले अपनी खराब आदतें छोड़ दें. अन्यथा यही छोटी छोटी और सामान्य दिखने वाली खराब आदतें, आपके जीवन को मुश्किल और समस्याओं से भर सकती हैं. 

वास्तु एक्सपर्ट की मानें तो सिर्फ कुंडली में ग्रहों की स्थिति ही नहीं, बल्कि हमारा व्यवहार, लाइफस्टाइल और सोच भी ग्रहों के प्रभाव को बदलने की क्षमता रखती हैं. इसी के चलते कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती. आइए जानते हैं कौन सी हैं गलतियां और बुरी आदतें, जिनकों साल 2026 के शुरू होने से पहले नहीं छोड़ने पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

देर से सोना और उठना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, देर रात तक सोना और सुबह देरी उठना भी आपके भाग्य और कुंडली को प्रभावित करता है. यह कुंडली में सूर्य ग्रह को कमजोर कर देता है. सूर्य शक्ति, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का कारक माना गया है, लोगों की खराब दिनचर्या कुंडली में सूर्यदोष को प्रकट करती है. वहीं पिता का सम्मान न करना या फिर दफ्तर में बड़े बुजुर्गों का अपमान करना भी सूर्यदोष प्रकट करता है. इससे व्यक्ति की तरक्की रूक जाती है. नया साल 2026 के शुरुआत होने से पहले अपनी इस आदत को सुधार लें. 

ईर्ष्या और जलन

किसी भी व्यक्ति की सफलता को देखकर जलना या फिर उसमें बाधन डालना राहु दोष को प्रकट करता है. ईर्ष्या और जलन करने वाले व्यक्ति को जीवन में बड़ा बाधा और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उनका राहु नकारात्मक प्रभाव डालता है. इससे बचने के लिए किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या और जलन करना छोड़ दें. 

नाखून चबाने की आदत

बहुत से लोगों को बैठे बैठे नाखून चबाने की आदत होती है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, यह बेहद खराब आदत है. यह न सिर्फ आपकी सेहत को प्रभावित करती है. इसका प्रभाव व्यक्ति के कुंडली और तरक्की तक पर पड़ता है. नाखून चबाने से राहु और शनि दोनों ही ग्रह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इसके चलते व्यक्ति को जीवन में चिंता, उलझन और अनचाहा डर बना रहता है. इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी इस आदत को आज ही छोड़ दें. 

पानी बर्बादी

कुछ लोग बिना जरूरत के भी पानी को बर्बाद करते हैं. पानी ज्यादा वेस्ट करने से चंद्र दोष लगता है. इससे व्यक्ति को तनाव, घर में बहस से लेकर मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं मां या पत्नी का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए. इससे चंद्रमा परेशान करता है. नये साल से पहले ही अपनी इस आदत को छोड़ दें. अन्यथा जीवन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

