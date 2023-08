Babies Name: अपने बेटे को भगवान शिव के इन यूनिक और मॉडर्न नाम के साथ दें पहचान, बना रहेगा शिव जी का आशीर्वाद

Baby Boy Names Inspired By God Shiva: आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े लड़कों के यूनिक व मॉर्डन नाम के बारे में बताने वाले हैं.

डीएनए हिंदीः सभी लोग अपने बच्चों का यूनिक व मॉर्डन नाम (Boys Unique And Modern Names) रखना चाहते हैं. आजकल बच्चों के जन्म से पहले ही उसका नाम (Baby Boy Names) रखने को लेकर चर्चा होने लगती है. घर में सभी लोग बच्चे को प्यार से किसी भी नाम से पुकारने लगते हैं. हालांकि बच्चे को एक ऑफिशियल नाम भी रखा जाता है जिस नाम से बच्चे (Baby Names) की समाज में पहचान बनती है. बच्चे के नाम का असर उसके स्वभाव पर भी पड़ता है.

ऐसे में बच्चे को खास और अच्छा नाम (Boys Unique And Modern Names) देना चाहिए. ऐसे में लोग देवी-देवता से जुड़ा बच्चे का नाम रखते हैं जिससे बच्चे पर भगवान (Lord Shiva Name) की कृपा बनी रहती है. आज हम आपको भगवान शिव (Lord Shiva Name) से जुड़े लड़कों के यूनिक व मॉर्डन नाम (Boys Unique And Modern Names) के बारे में बताने वाले हैं. अगर आप लड़के के लिए कोई अच्छा नाम ढूंढ रहे हैं तो इन नामों में से चुन सकते हैं.

लड़कों के लिए भगवान शिव जी के यूनिक व मॉर्डन नाम (Lord Shiva Unique And Modern Names For Boys)

अभिराम

भगवान शिव का एक नाम अभिराम भी है. इस नाम का अर्थ आत्मा से सुखी रहने वाला होता है. जिसे बिल्कुल साधारण रहना पसंद हो और भौतिक सुख व दिखावटी जीवन पसंद न हो उसे अभिराम कहते हैं.

अभिवाद

जो सभी को प्रिय हो और उसे हर कोई चाहता हो उसे अभिवाद कहते हैं. अभिवाद का अर्थ है कि जिसका सभी लोग अभिवादन करते हो. आप अपने बच्चे का यह नाम भी रख सकते हैं.

अनिकेत

अनिकेत नाम का अर्थ सबका स्वामी अर्थात भगवान शिव है. आप अपने बेटे को यह नाम दे सकते हैं. यह नाम भगवान से जुड़ा होने के साथ ही यूनिक व मॉर्डन भी है.

मृत्युंजय

मृत्युंजय नाम का अर्थ है कि जिसने मृत्यु पर विजय पा ली हो. यह नाम भगवान शिव के नाम में से एक है. आप भगवान शिव के इन नामों के अलावा पुष्कर, प्रणव और रुद्र नाम भी अपने बच्चे को दे सकते हैं.

