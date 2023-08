Babies Name: बच्चे का नाम रख रहे हैं? जान लें पहले उसका अर्थ, भाग्य और स्वभाव पर दिखेगा इसका असर

Babies Name: बच्चों का नाम हमेशा सोच-समझकर रखें क्योंकि बच्चों के नाम का प्रभाव उनके जीवन और भाग्य पर पड़ता है.

डीएनए हिंदी: लोग अपने बच्चों के नाम (Babies Name) को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं. हिंदू धर्म में बच्चों का नाम (Babies Name) रखने के लिए नामकरण संस्कार किया जाता है. लोग बहुत ही सोच समझकर बच्चों का नाम (Babies Name) रखते हैं. आजकल लोग बच्चों के जन्म से पहले ही अपने बच्चों का नाम सोच लेते हैं. बच्चों का नाम (Babies Name) भले ही कितमा भी सोच समझकर रख लें लेकिन कई बार बच्चों के नाम का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है. यहीं वजह है कि आपको नाम (Babies Name) रखते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. ज्योतिषीय के अनुसार, नाम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और भाग्य (Babies Name Astrology) पर भी पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि बच्चों का नाम (Babies Name) रखते समय आपको किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

सही दिन करें नामकरण

बच्चे के जन्म के 11वें और 16वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए. हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नामकरण के दिन अमावस्या और पूर्णिमा न हो. अगर बच्चे का जन्म मूल में हुआ हो तो 27 दिनों के बाद किसी ज्योतिष की सलाह से ही नामकरण कराना चाहिए.

नाम के अर्थ को लेकर दें ध्यान

लोग अपने बच्चों का एकदम अनोखा नाम रखना चाहते हैं ऐसे में लोग किसी भी टी.वी. सीरियल या फिल्मों का नाम रख लेते हैं. हालांकि आपको नाम रखने से पहले उस नाम का अर्थ जानना बेहद जरूरी होता है. बच्चों का हमेशा अच्छे अर्थ वाला नाम ही रखना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव बच्चे पर जीवन भर पड़ता है.

ऐसा नाम रखें जो बोलने में आसान हो

आपको हमेशा हिंदी और संस्कृत भाषा में ही नाम रखने चाहिए. लोग आजकल विदेशी भाषाओं के नाम रखने लगे हैं. अधिकतर ऐसे नाम बोलने में थोड़े अटपटे और अजीब होते हैं. ऐसे में लोग गलत नाम लेते हैं और इस अर्थ के अनर्थ से व्यक्ति को तकलीफ होती है. नाम हमेशा अपनी संस्कृति के अनुसार ही चुनना चाहिए. यदि आप विदेशी नाम रखना चाहते हैं तो पहले नाम का सही अर्थ जान लें.

बच्चे का हमेशा एक ही नाम रखें

आजकल बच्चों को ज्यादातर अलग-अलग नामों से पुकारते हैं. अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का घर में नाम अलग होता है और बाहर नाम अलग होता है. हालांकि ऐसा करना शुभ नहीं होता है. बच्चे के अलग-अलग नाम हो तो उसे परेशानी उठानी पड़ती है.

