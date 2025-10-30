Baba Khatu Shyam Birthday 2025: इस साल 1 या 2 नवंबर कब है खाटू श्याम का जन्मोत्सव, जानें तारीख और आरती

'इंदौर की बहू' बनने वाली है स्मृति मंधाना, क्या सच में इस सिंगर के साथ शादी रचाने जा रही हैं खिलाड़ी?
धर्म
देवउठनी एकादशी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस प्रकार चातुर्मास का अंत होता है. इसी दिन को बाबा खाटू श्याम, जिन्हें "हारे का सहारा" भी कहा जाता है, के भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है. इसकी वजह शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाना है.
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित भव्य खाटू श्याम मंदिर में इस दौरान भव्य उत्सव मनाया जाता है. भगवान को इत्र से पवित्र स्नान कराया जाता है और गुलाब, चंपा, चमेली और अन्य फूलों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है. भक्तजन बाबा श्याम को प्रसाद के रूप में मावा केक चढ़ाते हैं. ऐसे में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन इस बार 1 नवंबर को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 1 नवंबर, 2025 को सुबह 9 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर 2 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 31 बजे तक रहेगी. ऐसे में एकादशी और बाबा श्याम का जन्मदिन 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा.
बाबा खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है. वे बर्बरीक थे, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने बर्बरीक ने उनका शीश मांगा. भगवान के मांगते ही बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में रख दिया. उनकी असीम शक्ति और भक्ति से प्रभावित होकर श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाएगी. ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बाबा श्याम के दर्शन करते हैं या सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी लिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है.
ॐ जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे.
खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे.
ॐ जय श्री श्याम हरे..
रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चंवर ढुरे.
तन केसरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े.
ॐ जय श्री श्याम हरे..
गल पुष्पों की माला, सिर पार मुकुट धरे.
खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योति जले.
ॐ जय श्री श्याम हरे..
मोदक खीर चूरमा, सुवरण थाल भरे.
सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे.
ॐ जय श्री श्याम हरे..
झांझ कटोरा और घडियावल, शंख मृदंग घुरे.
भक्त आरती गावे, जय-जयकार करे.
ॐ जय श्री श्याम हरे..
जो ध्यावे फल पावे, सब दुःख से उबरे.
सेवक जन निज मुख से, श्री श्याम-श्याम उचरे.
ॐ जय श्री श्याम हरे..
श्री श्याम बिहारी जी की आरती, जो कोई नर गावे.
कहत भक्तजन, मनवांछित फल पावे.
ॐ जय श्री श्याम हरे..
जय श्री श्याम हरे, बाबा जी श्री श्याम हरे.
निज भक्तों के तुमने, पूरण काज करे.
ॐ जय श्री श्याम हरे.. .
