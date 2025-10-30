FacebookTwitterYoutubeInstagram
'इंदौर की बहू' बनने वाली है स्मृति मंधाना, क्या सच में इस सिंगर के साथ शादी रचाने जा रही हैं खिलाड़ी?

IND vs AUS: अगर बारिश में धुल गया भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, तो कौन जाएगा फाइनल में? यहां समझें सभी समीकरण

बागपत की खुदाई में निकला महाभारत काल का खजाना, देखकर ASI की टीम भी रह गई दंग!

Bihar Election 2025: 'कभी खुद किया है ...', छठ पर राहुल गांधी के बयान से भड़के तेजप्रताप यादव

Baba Khatu Shyam Birthday 2025: इस साल 1 या 2 नवंबर कब है खाटू श्याम का जन्मोत्सव, जानें तारीख और आरती

14 देशों को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सड़क जिसमें 30,000 किलोमीटर तक नहीं है कोई मोड़, जानिए ये है कहां

पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

धर्म

Baba Khatu Shyam Birthday 2025: इस साल 1 या 2 नवंबर कब है खाटू श्याम का जन्मोत्सव, जानें तारीख और आरती

बाबा खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है. वे बर्बरीक थे, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने बर्बरीक ने उनका शीश मांगा. भगवान के मांगते ही बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में रख दिया.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 30, 2025, 03:44 PM IST

Baba Khatu Shyam Birthday 2025: इस साल 1 या 2 नवंबर कब है खाटू श्याम का जन्मोत्सव, जानें तारीख और आरती
देवउठनी एकादशी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस प्रकार चातुर्मास का अंत होता है. इसी दिन को बाबा खाटू श्याम, जिन्हें "हारे का सहारा" भी कहा जाता है, के भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है. इसकी वजह शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाना है. 

इस दिन है हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित भव्य खाटू श्याम मंदिर में इस दौरान भव्य उत्सव मनाया जाता है. भगवान को इत्र से पवित्र स्नान कराया जाता है और गुलाब, चंपा, चमेली और अन्य फूलों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है. भक्तजन बाबा श्याम को प्रसाद के रूप में मावा केक चढ़ाते हैं. ऐसे में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन इस बार 1 नवंबर को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 1 नवंबर, 2025 को सुबह 9 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर 2 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 31 बजे तक रहेगी. ऐसे में एकादशी और बाबा श्याम का जन्मदिन 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा. 

कौन हैं बाबा खाटू श्याम

बाबा खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है. वे बर्बरीक थे, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने बर्बरीक ने उनका शीश मांगा. भगवान के मांगते ही बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में रख दिया. उनकी असीम शक्ति और भक्ति से प्रभावित होकर श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाएगी. ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बाबा श्याम के दर्शन करते हैं या सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी लिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है. 

खाटू श्याम बाबा की आरती

ॐ जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे.

खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे.

ॐ जय श्री श्याम हरे..

रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चंवर ढुरे.

तन केसरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े.

ॐ जय श्री श्याम हरे..

गल पुष्पों की माला, सिर पार मुकुट धरे.

खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योति जले.

ॐ जय श्री श्याम हरे..

मोदक खीर चूरमा, सुवरण थाल भरे.

सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे.

ॐ जय श्री श्याम हरे..

झांझ कटोरा और घडियावल, शंख मृदंग घुरे.

भक्त आरती गावे, जय-जयकार करे.

ॐ जय श्री श्याम हरे..

जो ध्यावे फल पावे, सब दुःख से उबरे.

सेवक जन निज मुख से, श्री श्याम-श्याम उचरे.

ॐ जय श्री श्याम हरे..

श्री श्याम बिहारी जी की आरती, जो कोई नर गावे.

कहत भक्तजन, मनवांछित फल पावे.

ॐ जय श्री श्याम हरे..

जय श्री श्याम हरे, बाबा जी श्री श्याम हरे.

निज भक्तों के तुमने, पूरण काज करे.

ॐ जय श्री श्याम हरे.. .

