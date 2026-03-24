Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य

अयोध्या राममंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ पंचधातु से निर्मित है. इसके ऊपर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और अधिक भव्य बनाती है.

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर से एक और ऐतिहासिक अध्याात्मिक अध्याय जुड़ गया है. यहां चैत्र नवरात्रि के बीच देश में राष्ट्रपति ने राममंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की है. श्रीराम यंत्र सिर्फ एक धातु का यंत्र नहीं, बल्कि यह एक आस्था और ऊर्जा का प्रतीक है. आइए जानते हैं क्या है ‘श्रीराम यंत्र’

क्या है ‘श्रीराम यंत्र’ और क्यों है यह खास

हिंदू परंपरा में ‘यंत्र’ को सिर्फ एक आकृति या धातु का टुकड़ा नहीं माना जाता, बल्कि इसे दिव्य ऊर्जा का माध्यम माना गया है. मान्यता है कि ‘श्री राम यंत्र’ विशेष रूप से भगवान राम की उपस्थिति, संरक्षण और कृपा का प्रतीक हैं. इस यंत्र की संरचना में ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज और संकेंद्रित पैटर्न का खास महत्व होता है, जो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित और संतुलित करने के लिए बनाए जाते हैं. यंत्र पर अंकित संस्कृत मंत्र और प्रार्थनाएं इसे और अधिक पवित्र बनाती है.

किससे बना है श्रीराम यंत्र

अयोध्या राममंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ पंचधातु से निर्मित है. इसके ऊपर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और अधिक भव्य बनाती है. इसका वजह करीब 150 किलोग्राम है. वहीं आकार की बात करें तो श्रीराम यंत्र 3×3 फीट आकार वाला का है. इसकी बनावट में बेहद सटीक ज्यामितीय संतुलन रखा गया है. यह दर्शाता है कि इसे बनाने में पारंपरिक शिल्पकला और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का समन्वय किया गया है.

अयोध्या में इस दिन स्थापित किया गया श्रीराम यंत्र

अयोध्या राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की औपचारिक स्थापना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की. यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath, राज्यपाल Anandiben Patel और आध्यात्मिक गुरु Mata Amritanandamayi सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. यह पूरा कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ, जिससे इसकी पवित्रता और बढ़ गई.

कांचीपुरम से अयोध्या तक यात्रा

इस यंत्र की जड़ें दक्षिण भारत के Kanchipuram से जुड़ी हुई हैं, जहां इसे पारंपरिक विधियों से तैयार किया गया.जगद्गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में इसे विधिवत पूजित किया गया और बाद में एक भव्य रथ यात्रा के जरिए अयोध्या लाया गया. दिसंबर 2024 में इसे मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया, जिसके बाद लगातार इसकी पूजा होती रही. इसके बाद मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थापित किया गया.

क्यों जरूरी है ‘ श्रीराम यंत्र’

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह यंत्र मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करता है और भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा बनाता है. इस पर अंकित प्रार्थनाएं भगवान राम को इस स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान होने का निमंत्रण देती हैं, साथ ही भगवान हनुमान को रक्षक के रूप में आह्वान किया जाता है, ताकि मंदिर परिसर नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहे.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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