FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया- PM, 'होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी', भारत तनाव कम करने के पक्ष में है- PM, शांति, स्थिरता के प्रयासों को सहमति- PM, मिडिल ईस्ट के हालात पर हमने चर्चा की-PM | 'बातचीत और संघर्ष-विराम ही एकमात्र रास्ता है', मिडिल ईस्ट तनाव का पूरी दुनिया पर असर-चीन, 'जल्द शांति और बातचीत की राह पर लौटें'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
डेयरी खोलने पर 10 लाख की सब्सिडी... CM मोहन यादव ने दतिया के लिए खोला खुशियों का पिटारा

डेयरी खोलने पर 10 लाख की सब्सिडी... CM मोहन यादव ने दतिया के लिए खोला खुशियों का पिटारा

पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के 13 दिन बाद हरीश राणा का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के 13 दिन बाद हरीश राणा का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

Delhi Budget 2026: CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट', बताया दिल्ली की कमाई का प्लान

Delhi Budget 2026: CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट', बताया दिल्ली की कमाई का प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!

दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!

Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'

सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ

Homeधर्म

धर्म

Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य

अयोध्या राममंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ पंचधातु से निर्मित है. इसके ऊपर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और अधिक भव्य बनाती है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 24, 2026, 04:26 PM IST

Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य

Shri Ram Yantra

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर से एक और ऐतिहासिक अध्याात्मिक अध्याय जुड़ गया है. यहां चैत्र नवरात्रि के बीच देश में राष्ट्रपति ने राममंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की है. श्रीराम यंत्र सिर्फ एक धातु का यंत्र नहीं, बल्कि यह एक आस्था और ऊर्जा का प्रतीक है. आइए जानते हैं क्या है ‘श्रीराम यंत्र’

क्या है ‘श्रीराम यंत्र’ और क्यों है यह खास

हिंदू परंपरा में ‘यंत्र’ को सिर्फ एक आकृति या धातु का टुकड़ा नहीं माना जाता, बल्कि इसे दिव्य ऊर्जा का माध्यम माना गया है. मान्यता है कि ‘श्री राम यंत्र’ विशेष रूप से भगवान राम की उपस्थिति, संरक्षण और कृपा का प्रतीक हैं. इस यंत्र की संरचना में ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज और संकेंद्रित पैटर्न का खास महत्व होता है, जो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित और संतुलित करने के लिए बनाए जाते हैं. यंत्र पर अंकित संस्कृत मंत्र और प्रार्थनाएं इसे और अधिक पवित्र बनाती है.

किससे बना है श्रीराम यंत्र

अयोध्या राममंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ पंचधातु से निर्मित है. इसके ऊपर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे और अधिक भव्य बनाती है. इसका वजह करीब 150 किलोग्राम है. वहीं आकार की बात करें तो श्रीराम यंत्र 3×3 फीट आकार वाला का है. इसकी बनावट में बेहद सटीक ज्यामितीय संतुलन रखा गया है. यह दर्शाता है कि इसे बनाने में पारंपरिक शिल्पकला और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का समन्वय किया गया है.

अयोध्या में इस दिन स्थापित किया गया श्रीराम यंत्र

अयोध्या राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की औपचारिक स्थापना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की. यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath, राज्यपाल Anandiben Patel और आध्यात्मिक गुरु Mata Amritanandamayi सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. यह पूरा कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ, जिससे इसकी पवित्रता और बढ़ गई.

कांचीपुरम से अयोध्या तक यात्रा

इस यंत्र की जड़ें दक्षिण भारत के Kanchipuram से जुड़ी हुई हैं, जहां इसे पारंपरिक विधियों से तैयार किया गया.जगद्गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में इसे विधिवत पूजित किया गया और बाद में एक भव्य रथ यात्रा के जरिए अयोध्या लाया गया. दिसंबर 2024 में इसे मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया, जिसके बाद लगातार इसकी पूजा होती रही. इसके बाद मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थापित किया गया.

क्यों जरूरी है ‘ श्रीराम यंत्र’

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह यंत्र मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करता है और भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा बनाता है. इस पर अंकित प्रार्थनाएं भगवान राम को इस स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान होने का निमंत्रण देती हैं, साथ ही भगवान हनुमान को रक्षक के रूप में आह्वान किया जाता है, ताकि मंदिर परिसर नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहे.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!
दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा की भी कांपती है रूह, जब सामने आते हैं ये खूंखार जानवर!
Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'
Kal Somani Net Worth: गांव में रहने वाला लड़का जो कभी TV देखने के लिए तरसता था, जानें कैसे बना बिजनेस की दुनिया का 'धुरंधर'
सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ
सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG या CNG नहीं, आग लगने की वजह है यह तरल पदार्थ
समंदर की गहराइयों में मिला डायनासोर से भी प्राचीन रहस्यमय जीव, इसके खूबसूरत कवच के लालच में इंसान बने दुश्मन
समंदर की गहराइयों में मिला डायनासोर से भी प्राचीन रहस्यमय जीव, इसके खूबसूरत कवच के लालच में इंसान बने दुश्मन
रैपर Badshah और उनकी नई-नवेली दुल्हन Isha Rikhi की कितनी है नेटवर्थ? जानें दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर
रैपर Badshah और उनकी नई-नवेली दुल्हन Isha Rikhi की कितनी है नेटवर्थ? जानें दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में किस दिन और कैसे करें कन्या पूजन, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
नवरात्रि में किस दिन और कैसे करें कन्या पूजन, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
Shukra Gochar 2026: जल्द शुक्र के राशि और नक्षत्र गोचर से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
जल्द शुक्र के राशि और नक्षत्र गोचर से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Samudrik Shastra: छोटी उंगली बताएगी आपका भविष्य, नौकरी या बिजनेस में कहां मिलेगी सफलता
छोटी उंगली बताएगी आपका भविष्य, नौकरी या बिजनेस में कहां मिलेगी सफलता
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ
इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ
Ram Navami 2026: इस बार कब है रामनवमी, यहां जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
इस बार कब है रामनवमी, यहां जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement