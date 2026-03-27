रामनवमी पर अयोध्या में दूसरी बार हुआ रामलला का सूर्य तिलक, जानें इसकी वजह और भगवान श्रीराम का सूर्य से कनेक्शन

रामनवमी पर भगवान श्रीराम का अभिजित मुहूर्त में सूर्य तिलक हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान के जन्मोत्सव पर उनका सूर्य तिलक क्यों किया जाता है. राम जन्म में सूर्य से उनका क्या संंबंध हैं. आइए जानते हैं...

आज देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है. यह दिन मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के बाद कन्या पूजन के साथ ही भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर अयोधया में विशेष कार्यक्रम और अभिषेक किया गया. इस मौके पर भगवान श्रीराम का दोपहर 12 बजे अभिजित मुहूर्त में सूर्य तिलक किया गया है. यह दूसरी बार है, जब भगवान श्रीराम का तिलक हुआ.

मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़, पीएम ने भी किये दर्शन

भगवान श्रीराम के ललाट पर 4 मिनट तक सूर्य की किरणें पड़ी. इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही. पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य तिलक अनुष्ठान देखा. हर साल की तरह इस साल भी यह क्षण बेहद मनमोहक था, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे.

भगवान श्रीराम का क्या है सूर्य देव से कनेक्शन

श्रीराम भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं, लेकिन राक्षसों को नष्ट करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया था. यही से उनका सूर्यदेव से घहरा कनेक्शन बना. मानव रूप में भगवान श्रीराम का जन्म सूर्यवंशी परिवार में हुआ. इसकी वजह भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था. इस वंश की स्थापना ग्रहों के राजा और सूर्यदेव के पुत्र इक्ष्वाक ने की थी. इसी वजह से इस वंश को सूर्यवंशी कहा गया है.

12 कलाओं से पारंगत थे भगवान राम

श्रीहरि के अवतार श्रीराम वैसे मानव रूप में भी 12 कलाओं में पारंगत थे. इसके अलावा भगवान श्रीराम में 16 विशिष्ट गुण और 48 दिव्य चिन्ह थे. उन्होंने राजा दशरथ के घर में उनको दिए एक वचन के बाद लिया था.

वैज्ञानिक पद्धति से हुआ सूर्य तिलक, तीन दिन पहले हुआ परीक्षण

भगवान राम को सूर्य तिलक वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है. यह पहली बार नहीं है. इससे पहले भी भगवान को अभिजित मुहूर्त में सूर्य तिलक किया था. इस बार रामनवमी यानी आज दोपहर 12 बजे पर सूर्य तिलक करने से पूर्व 24 मार्च को इसका परीक्षण किया था.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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