Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Ayodhya Parikrama 2025 Date: अयोध्या में चौदह कोसी और पंचकोसी परिक्रमा के साथ कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी शुरू हो गई है. इस परिक्रमा में दूर-दराज से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं. आइए जानें चौदह कोसी और पंचकोसी परिक्रमा की सही तिथि क्या है...
Ayodhya Parikrama 2025 Date: अयोध्या में चौदह कोसी और पंचकोसी परिक्रमा के साथ कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी शुरू हो गई है. इस परिक्रमा में दूर-दराज से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं. बता दें कि इस बार 14 कोसी, 5 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.
बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल 14 कोसी की परिक्रमा अक्षय नवमी के दिन शुरू होती है. वहीं पंचकोसी की परिक्रमा देव उठानी एकादशी तिथि के दिन शुरू होती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं चौदह और पंचकोसी परिक्रमा की सही डेट क्या है...
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार 14 कोसी की परिक्रमा अक्षय नवमी के दिन यानी 29 अक्टूबर दिन बुधवार रात्रि 4:51 से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर दिन गुरुवार रात्रि 4:40 तक चलेगी. वहीं दूसरी तरफ पंच कोसी की परिक्रमा देव उठानी एकादशी तिथि के दिन यानी 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात्रि 4 मिनट से शुरू होकर 1 नवंबर दिन शनिवार को देर रात्रि 2:57 तक चलेगी.
बता दें कि 14 कोसी परिक्रमा में सरयू में स्नान करने के बाद अयोध्या के 14 कोस की परिक्रमा की जाती है, जिसमें अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा में 42 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और यह अयोध्या क्षेत्र में की जाती है. वहीं पंचकोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम के क्षेत्र में होती है, जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की होती है.
धार्मिक मान्यता है कि इस परिक्रमा को करने से शरीर के पांच तत्वों की शुद्धि होती है, कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं. 14 कोसी परिक्रमा करने से व्यक्ति आत्मिक रूप से शुद्ध होता है, पापों से मुक्ति मिलती है. वहीं पंचकोसी परिक्रमा करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर तक किए गए यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है.
- परिक्रमा शुरू करने से पहले सरयू नदी में स्नान करना चाहिए.
- किसी निश्चित स्थल से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए परिक्रमा आरंभ करें.
- परिक्रमा के दौरान भक्ति और प्रभु के स्मरण को बनाए रखना आवश्यक है.
- इस दौरान सात्विक भोजन जैसे फल, मेवा और मिठाई का सेवन करें.
- परिक्रमा पूरी करके वहां से वापस लौटते समय श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, साथ ही प्रमुख मठ-मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं.
