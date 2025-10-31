कुत्ता-बिल्ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम
Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा
स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी
NDA Manifesto: बिहार चुनाव के NDA ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को मिलेगा 2,00,000 का लोन
बिहार में वोटिंग से पहले हत्या: मोकामा दुलारचंद मर्डर केस में बाहुबली अनंत सिंह आरोपी, जानें पूरा मामला
The Taj Story Review: सच और इतिहास के बीच फंसी एक रोमांचक अदालती जंग है परेश रावल की 'द ताज स्टोरी'
रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त
मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स
धर्म
Ayodhya Panchkoshi Parikrama: पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन पंचकोसी परिक्रमा शुरू होती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं, परिक्रमा का सही मुहूर्त क्या है और अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का रूट और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं?
Panchkoshi Parikrama: भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, इससे मौसम सुहावना हो चुका है और ठंड भी बढ़ गई है. बारिश और ठंड के बीच भी भगवान राम का नाम लेते हुए श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा पूरी की. अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार हैं.
पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi) के दिन पंचकोसी परिक्रमा शुरू होती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं, परिक्रमा का सही मुहूर्त क्या है और अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का रूट और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं?
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से