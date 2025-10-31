Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम

Ayodhya Panchkoshi Parikrama: पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन पंचकोसी परिक्रमा शुरू होती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं, परिक्रमा का सही मुहूर्त क्या है और अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का रूट और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं?

Panchkoshi Parikrama: भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, इससे मौसम सुहावना हो चुका है और ठंड भी बढ़ गई है. बारिश और ठंड के बीच भी भगवान राम का नाम लेते हुए श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा पूरी की. अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार हैं.

पंचकोसी परिक्रमा का सही मुहूर्त

