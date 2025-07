August Festival List 2025: रक्षाबंधन, जन्माष्टमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक, अगस्त में है त्योहारों की भरमार, यहां देखें पूरी लिस्ट

August Festival List With Date: अगस्त का महीना व्रत-त्योहार की दृष्टि से खास रहने वाला है. अगस्त में कई सारे प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं. यहां आप सही तारीख के साथ व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

Complete List of Festivals in August in 2025: हिंदू धर्म में हर महीने कई व्रत और त्योहार होते हैं. अब अगस्ता का महीना शुरू हो रहा है. यह महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास होगा. अगस्त में कई सारे व्रत-त्योहार जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, कजरी तीज, और राधा अष्टमी पड़ रहे हैं. ऐसे में अगस्त का महीना भक्तिभाव से सराबोर है. चलिए आपको इस खबर में अगस्त में पड़ने वाले सभी पर्वों और तिथियों की जानकारी देते हैं. यहां अगस्त महीने के प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट है...

अगस्त 2025 व्रत-त्योहारों की लिस्ट (August Festival List 2025)

1 अगस्त – मासिक दुर्गाष्टमी

4 अगस्त – सावन का चौथा सोमवार

5 अगस्त – चौथा मंगला गौरी व्रत, पुत्रदा एकादशी

6 अगस्त – बुध प्रदोष व्रत

8 अगस्त – वरलक्ष्मी व्रत, हयग्रीव जयन्ती

9 अगस्त – राखी, गायत्री जयन्ती, सावन पूर्णिमा

10 अगस्त – भाद्रपद प्रारंभ, गायत्री जापम

12 अगस्त – कजरी तीज, बहुला चतुर्थी

13 अगस्त – नाग पंचम

14 अगस्त – बलराम जयन्ती

15 अगस्त – , शीतला सप्तमी

16 अगस्त – कृष्ण जन्माष्टमी, दही हांडी

17 अगस्त – सिंह संक्रांति, सूर्य गोचर

19 अगस्त – अजा एकादशी

20 अगस्त – बुध प्रदोष व्रत

21 अगस्त – मासिक शिवरात्रि

22 अगस्त – पिठोरी अमावस्या

23 अगस्त – पोला, भाद्रपद अमावस्या

25 अगस्त – वराह जयन्ती

26 अगस्त – हरतालिका तीज, गौरी हब्बा

27 अगस्त – गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी

28 अगस्त – ऋषि पंचमी, संवत्सरी पर्व

30 अगस्त – ललिता सप्तमी

31 अगस्त – राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ

अगस्त महीने के ग्रह गोचर (August Grah Gochar 2025)

9 अगस्त – कर्क राशि में बुध ग्रह का उदय

11 अगस्त – बुध ग्रह मार्गी

17 अगस्त – सूर्य ग्रह का गोचर

21 अगस्त – शुक्र ग्रह का गोचर

29 अगस्त – बुध ग्रह अस्त

30 अगस्त – बुध ग्रह का गोचर

