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गुरुवायुर मंदिर में अनंत अंबानी ने किया ₹6 करोड़ दान, हाथियों के लिए खोलेंगे अस्पताल

क्या आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित है या उससे आगे भी कोई जिम्मेदारी जुड़ी होती है? केरल के प्रसिद्ध मंदिर में हालिया दौरे के दौरान Anant Ambani ने यही संदेश देने की कोशिश की, जहां भक्ति के साथ सेवा और संरक्षण भी केंद्र में नजर आया.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 08, 2026, 07:12 PM IST

गुरुवायुर मंदिर में अनंत अंबानी ने किया ₹6 करोड़ दान, हाथियों के लिए खोलेंगे अस्पताल

Anant Ambani Donates ₹6 Crore to Guruvayur Temple

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अनंत अंबानी ने गुरुवायुर मंदिर में भगवान गुरुवायुरप्पन के दर्शन किए और पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया. मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत पारंपरिक शैली में किया, जिसमें कई प्रमुख अधिकारी और पुजारी मौजूद रहे. दर्शन के दौरान उन्होंने पोनुमकुडम, पट्टम और अन्य पारंपरिक भेंट अर्पित कीं, जो मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं से गहराई से जुड़ी मानी जाती हैं.

₹18 करोड़ का बड़ा योगदान, विरासत संरक्षण पर फोकस

इस दौरे की सबसे बड़ी बात उनका वित्तीय योगदान रहा. उन्होंने मंदिर को ₹6 करोड़ का दान दिया और राजराजेश्वरम मंदिर के ऐतिहासिक पूर्व गोपुरम के पुनर्स्थापन के लिए ₹12 करोड़ देने का संकल्प लिया. यह पहल सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

हाथियों के लिए खास पहल: आस्था के साथ करुणा

मंदिरों से जुड़े हाथियों की देखभाल को लेकर भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई. इस योजना के तहत हाथियों के लिए आधुनिक अस्पताल, बिना जंजीर वाले आश्रय और बेहतर देखभाल सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यह पहल Vantara के तहत चल रहे कार्यों का विस्तार है, जिसका उद्देश्य पशुओं के लिए सुरक्षित और मानवीय वातावरण तैयार करना है.

सिर्फ दान नहीं, एक नया मॉडल

इस पूरे घटनाक्रम में एक अलग नजरिया भी सामने आता है. यह सिर्फ दान देने की खबर नहीं, बल्कि एक ऐसे मॉडल की ओर इशारा करता है जहां धार्मिक स्थल, विरासत संरक्षण और पशु कल्याण-तीनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है. यह दिखाता है कि आज के दौर में आस्था का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी है.

अंनत अंबानी का यह दौरा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलित उदाहरण बनकर सामने आया है. यह पहल बताती है कि जब भक्ति के साथ संवेदनशील सोच जुड़ती है, तो उसका असर सिर्फ मंदिर तक नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण तक पहुंचता है.

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