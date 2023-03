Jyotish Shastra: गलती से भी किसी को गिफ्ट में न दें 8 चीजें, रिश्तों में दरार का कारण बन सकते हैं ये उपहार

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: अक्सर लोग अपने दोस्तों और करीबियों के साथ रिश्तों में प्यार बनाए रखने और सम्मान भावना से एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं. कई बार लोग पार्टियों व फंक्शन जैसे मौकों पर या किसी से लंबे समय बाद मुलाकात होने पर भी गिफ्ट देते हैं. हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि (Jyotish Shastra) से कई बार गिफ्ट देना आपके और गिफ्ट लेने वाले के लिए भारी भी पड़ सकता है. हालांकि ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप गिफ्ट देते समय ज्योतिष के नियमों (Jyotish Niyam For Gifts) का ध्यान न रखें. दरअसल, ज्योतिष नियमों (Jyotish Niyam) में कई ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिन्हें उपहार में देने से रिश्तों में कड़वाहट आती है. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं कि किन चीजों को कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए.

भूलकर भी इन चीजों को न करें किसी को गिफ्ट (Never Gift These Things To Anyone)

देवी-देवताओं की मुर्ति

देवी देवताओं की मुर्ति उपहार में देने से बचना चाहिए. दरअसल, आप जिस व्यक्ति को गिफ्ट में भगवान की मूर्ति दे रहे हैं जरूरी नहीं कि वह उसकी सही से देखभाल करें. ऐसे में भगवान की प्रतिमा की सही देखभाल न होना आपके लिए भारी पड़ सकता है.

महाभारत ग्रंथ

महाभारत एक प्राचीन युद्ध के बारे में वर्णिण ग्रंथ है. ऐसे में यदि आप किसी को महाभारत उपहार में देते है तो आपके रिश्तों में दरारा आ सकती है.

रुमाल

लोग अक्सर रुमाल जैसी छोटी चीजों को गिफ्ट करते हैं. हालांकि ऐसा करना सही नहीं है. रुमाल गिफ्ट में देने से रिश्तों में खटास आती है. रुमाल उपहार में मिलने वाले व्यक्ति का पर मन उदास और निराश हो सकता है.

पर्स

पर्स में रुपए पैसे रखे जाते हैं. ऐसे में यदि आप किसी को गिफ्ट में पर्स देते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. यहीं वजह है कि आपको उपहार में पर्स नहीं देना चाहिए.

काले कपड़े

जब किसी को गिफ्ट में देने के लिए कोई भी आइडिया नहीं आता है तो लोग अक्सर कपड़े गिफ्ट कर देते हैं. हालांकि आपको कपड़े गिफ्ट में देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काले कपड़े गिफ्ट न करें. काला रंग नकारात्मकता को बढ़ाता है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी काला रंग अशुभ माना जाता है.

पानी से संबंधित को किसी भी चीज का न दें उपहार

लोग गिफ्ट के लिए घर को डेकोरेट करने वाले आइटम गिफ्ट करते हैं. इनमें वाटर फाउंटेन भी शामिल होते हैं हालांकि आपको इसे और पानी से संबंधित किसी भी चीज को गिफ्ट नहीं करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि पानी की चीज गिफ्ट करने से आपका भाग्य चला जाता है.

कैंची और चाकू को न करें गिफ्ट

कैंची चाकू या कटलरी जैसी नुकीली चीजें गिफ्ट में देना आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है. इसे उपहार में देने से आपके रिश्तों के बीच दूरी आ सकती है.

जूते या चप्पल या फुटवेयर्स

ज्योतिषीय दृष्टि से जूते-चप्पल उपहार में देना भी अशुभ होता है. ऐसा करने पर रिश्तों में दरार आती है और कई बार रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं. आपको इन सभी चीजों को गिफ्ट में देने से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

