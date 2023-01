Astrology Tips: गाय और चीटियों को रोज आटा खिलाकर देखें, दूर होगी धन की कमी और घर की सारी विपदाएं

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: आज के महंगाई वाले दौर में अधिकतर लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान (Remedies For Financial Problem) रहते हैं. लोग इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय और टोटके (Remedies For Money) भी करते रहते हैं. कई बार इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता है. हालांकि आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और आपके घर में खूब धन आएगा. तो चलिए जानते है उन उपायों (Remedies For Money) के बारे में जिन्हें करने से आप अपनी आर्थिक समस्याओं (Financial Problem) को दूर कर सकते हैं.

गाय और चीटियों को खिलाएं आटा (Gay Or Chitiyo Ko Aata Khilaye)

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, दान का विशेष महत्व होता है. ऐसा माना जाता है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है. दान करने से व्यक्ति को तीर्थ के फल की प्राप्ति होती है. अगर आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको गाय और चीटियों को आटा खिलाना चाहिए. ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं. ये उपाय करने से आपको अवश्य लाभ होगा.

मां लक्ष्मी को करें प्रसन्न (Maa Laxmi Ko Kare Prasan)

अगर आपको धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए. मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप शुक्रवार के दिन खास उपाय कर सकते हैं. शुक्रवार को मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए आपको सुबह स्नान करने के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए. शंख और घंटी में लक्ष्मी मां का वास माना जाता है इसलिए पूजा के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती है और आपको धन लाभ होता है.

तुलसी को जल अर्पित करें (Tulsi Ko Jal Arpit Kare)

तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे को जल भी अर्पित कर सकते हैं. तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. मां लक्ष्मी की कृपा होने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

