Pearl Benefits: गुस्सा कम और मन को शांत रखता है मोती, धारण करने से पहले जरूर करें ये काम

Pearl Moti Benefits: मोती एक ऐसा रत्न है जो आपके गुस्से को कम करता है और मन को शांत रखता है. यहां जानिए इसे धारण करने का सही तरीका

डीएनए हिंदीः Astrological Benefits of Pearl- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उचित रत्न धारण करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ता है और अशुभ प्रभाव कम होता है. इससे व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता मिलती है और ग्रहों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं. कई बार लोगों की परेशानियां इस वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अधिक गुस्सा करते है (Pearl Anger Issues). ऐसी स्थिति में गुस्से की वजह से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे रत्न (Gemstone) के बारे में बता रहे हैं (Astro Tips), जिसे धारण करने से आपका गुस्सा मोम की तरह पिघलेगा और आपको गुस्सा कम आएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में इसे धारण करने से चंद्र ग्रह भी शांत रहता है.

मोती धारण करने से मन रहता है शांत (Pearls Are Effective Against Stress, Anxiety And Anger)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती एक ऐसा रत्न है जिसे धारण करने से मन शांत रहता है और गुस्सा कम होता है. इससे समाज मे प्रतिष्ठा बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं. बता दें कि यह समुद्र में सीपियों से प्राप्त होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए मोती विशेष रूप से लाभकारी होता है. चंद्र ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति के मस्तिष्क और मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में मन को शांत करने और दिमाग को स्थिर करने के लिए मोती रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है.

ये लोग धारण कर सकते हैं मोती (Who Can Wear Moti)

रत्न शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की महादशा होने पर मोती धारण करना चाहिए. इसके अलावा राहु या केतु युति में भी मोती पहनना अच्छा माना जाता है. चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में 6, 8 या 12 भाव में स्थित है तब भी आप मोती पहन सकते हैं. इसके अलावा चंद्रमा के क्षीण होने या सूर्य के साथ होने पर भी मोती धारण किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप भी मोती धारण करने जा रहे हैं, तो किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर लें.

कैसे और कब धारण करें मोती (Rules Of Wear Moti)

रत्न शास्त्र के अनुसार मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना शुभ माना जाता है. इसके अलावा अगर आप मोती धारण करने की सोच रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें. इसे आप पूर्णिमा के दिन भी पहन सकते हैं. मोती रत्न धारण करने से पहले सबसे पहले इसे गंगाजल से धो लें और फिर भगवान शिव को अर्पित करें. ऐसा करने के बाद ही मोती धारण करें.

