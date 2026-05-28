Astro Tips: अग्नि तत्व के लोगों को क्यों ज्यादा सताती है गर्मी? राशि से जानें अपना तत्व और गर्मी से बचाव के उपाय

वैदिक ज्योतिष में सिर्फ 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं. राशियों में हर रोग को अलग बांटा गया है. जैसे मेष, सिंह और धनु की अग्नि तत्व प्रकृति है.इन्हीं के अनुसार उपाय करने पर व्यक्ति गर्मी के ताप से बच सकता है.

ज्योतिष में जिस तरह से राशि और कुंडली देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भाग्य तक जाना जा सकता है. ठीक ऐसे ही मेडिकल ज्योतिष में रााशियों से व्यक्ति के रोग,तत्व और प्रकृति की पहचान की जाती है. यही वजह है कि आयुर्वेद वैद को आचार्य कहा जाता था, जो ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों के जानकार होते थे. इन्हीं तत्वों को अलग अलग राशियों में बांटा गया है. राशियों में पित्त, कफ से लेकर वायु ओर मिश्रित प्रकृति होती है. आइए जानते हैं कि कौन कौन सी राशियों की प्रकृति क्या होती है.

ज्योतिष की मानें तो वैदिक ज्योतिष में सिर्फ 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं. राशियों में हर रोग को अलग बांटा गया है. जैसे मेष, सिंह और धनु की अग्नि तत्व प्रकृति है. वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशियों का तत्व पृथ्वी है. तुला, मिथुन और कुंभ राशियों का तत्व वायु है. आखिरी कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों की जल तत्व और कफ प्रकृति है. आइए जानते हैं इनके उपाय.

राशि के साथ ही तत्वों को देखकर करें उपाय

व्यक्ति की राशि के साथ ही उसके तत्व को देखकर उपाय करने पर लाभ जरूर होता है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो सबसे पहली राशि मेष में ग्रहों के राजा सूर्य के प्रवेश करते ही शरीर को झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो जाती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य के आते आते गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है. इसकी वजह से शरीर के जलीय तत्व सूखने लगते हैं. पंचतत्वों से बने शरीर पर गर्मी का प्रकोप बुरी तरह से बढ़ने लगता है.

जानें क्या है आपका राशि तत्व

चंद्रमा जलतत्व का कारक है. वहीं बुध ​त्वचा का कारक है. ऐसे में सूर्य की तपीस से स्किन को बचाने के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध और चंद्रमा को बूस्ट करतें. इनके उपाय कर सकते हैं. इससे व्यक्ति को सूर्य के ताप को सहन करने की शक्ति मिलती है. इसके साथ ही आकाशमण्डल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा बुध, सूर्य के सबसे पास हैं, इसलिए सूर्य का ताप स्किन संबंधी विकारों से बचने और जलतत्व के नियंत्रण के लिए बुध को बूस्ट करना चाहिए.

जरूर करें ये उपाय

बुध को बूस्ट करने के लिए खीरे का सेवन और ज्यादा से ज्यादा पानी पिये. जलतत्व युक्त फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें. यह बहुत ही सबसे ज्यादा लाभकारी होता है. चन्द्रमा क्षीण न होने पाये, इसके लिए भी जलीय तत्व वाले खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें. अगर सूर्य की तपन से राहत पानी है तो चन्द्र और बुध को बलवान करना जरूरी है.

गर्मी से बचने के ये हैं आसान से उपाय

गर्मी और लू से बचने के लिए राशि के अनुसार, पेय पदार्थों का सेवन करें. अगर आपका मंगल से संबंध हैं तो इस ग्रह से संबंधित चीजों का दान करें. इसके अलावा कपड़ा इत्यादि धारण करने से बचें. शीतल चन्द्र कारक श्वेत वस्त्र धारण करें. आटे की ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर उनककी पूजा अर्चना करें. वहीं शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करना आयु, बल, बुद्धि में को बढ़ाता है तो ऐसा जरूर करें. इसके साथ ही स्वास्थ्यवर्धक तत्व सूर्योदय से लेकर 2 घंटा 24 मिनट तक जल में विद्यमान रहते हैं. यही वजह है कि इस समय में स्नान करना सर्वोत्तम है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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