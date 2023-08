आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो नहाने के बाद करें ये 5 काम

Money Astro Tips: नेगेटिव एनर्जी के कारण कई बार तंगी का सामना करना पड़ता है. इसे दूर करने के लिए नहाने के बाद इन उपायों को करना चाहिए.

डीएनए हिंदीः वास्तु से संबंधित दोष लगने से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है. जिससे आर्थिक तंगी (Astro Tips For Money) जैसी समस्या होती है. आपको भी नेगेटिव एनर्जी के कारण परेशानियां हो रही हैं तो आप सुबह नहाने के बाद इन उपायों (Astro Tips) को कर सकते हैं. नहाने के बाद इन 5 उपायों (Do These 5 Remedies After Bathing) को करने से धन लाभ मिलता है साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

नहाने के बाद करें ये उपाय मिलेगा धन लाभ और बनी रहेगी सुख-शांति (Do These 5 Remedies After Bathing)

पूजा-पाठ

सुबह नहाने के बाद भगवान की पूजा-अर्चना जरूर करनी चाहिए. आप नहाने के बाद पूजा करें. ऐसा करने से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और धन लाभ होगा. पूजा करने से जीवन में सुख-शांति भी बनी रहेगी.

सूर्य देव को जल चढ़ाएं

स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य देना चाहिए. सूर्य को अर्घ्य देते समय "ॐ सूर्याय नम:" मंत्र का जाप करें. सूर्य देव को अर्घ्य देने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता है.

घर में गंगाजल का करें छिड़काव

नहाने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए. गंगाजल को बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है. घर में गंगाजल का छिड़काव करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और धन लाभ होता.

हल्दी के पानी का छिड़काव

जीवन में सुख-समृद्धि और धन लाभ पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना चाहिए. यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है इससे जीवन में सुख-शांति आती है. नहाने के बाद इस काम को करने से धन लाभ भी मिलता है.

ऐसे दूर करें नकारात्मक ऊर्जा

घर में नकारातम्क ऊर्जा के कारण भी आर्थिक तंगी बनी रहती है. ऐसे में नकारातम्क ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में नमक के पानी का छिड़काव करना चाहिए. यह नकारातम्क ऊर्जा का नाश करता है और धन लाभ होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

