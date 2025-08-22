Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Bhadrapada Amavasya 2025: आज या कल, कब है भाद्रपद अमावस्या? यहां जानें पंचांग के अनुसार सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त

Parenting Tips: बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी से काम करें पेरेंट्स, स्कूल से आने के बाद बच्चों से करें ये सवाल

Astro Tips For Money: आज रात कर लें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी, कभी नहीं होगी धन की कमी

भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर सरकार की मुहर, एशिया कप में होगा महामुकाबला, बाइलेट्रल सीरीज पर भी आया बड़ा अपडेट

Rashifal 22 August 2025: वृषभ और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

Parliament Session: मानसून सत्र के आखिरी दिन स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही, 121 में से सिर्फ 37 घंटे हुई चर्चा में 12 बिल हुए पास 

UP News: जहर खाकर CM योगी के जनता दरबार में पहुंचा रिटायर फौजी, मचा हड़कंप

Foreign Study: अब ब्रिटेन में पढ़ सकेंगे UP के छात्र, CM योगी ने की 'चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना’ की शुरुआत 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bhadrapada Amavasya 2025: आज या कल, कब है भाद्रपद अमावस्या? यहां जानें पंचांग के अनुसार सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त

आज या कल, कब है भाद्रपद अमावस्या? यहां जानें पंचांग के अनुसार सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त

Parenting Tips: बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी से काम करें पेरेंट्स, स्कूल से आने के बाद बच्चों से करें ये सवाल

बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी से काम करें पेरेंट्स, स्कूल से आने के बाद बच्चों से करें ये सवाल

Astro Tips For Money: आज रात कर लें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी, कभी नहीं होगी धन की कमी

आज रात कर लें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी, कभी नहीं होगी धन की कमी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

Homeधर्म

धर्म

Astro Tips For Money: आज रात कर लें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी, कभी नहीं होगी धन की कमी

Shukrawar Ke Upay: धन प्राप्ति के लिए आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें. आप शुक्रवार की रात को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं. शुक्रवार की रात इन उपायों से आपको धनलाभ होगा.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 22, 2025, 06:06 AM IST

Astro Tips For Money: आज रात कर लें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी, कभी नहीं होगी धन की कमी

Astrology Remedies for Money

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Astrology Remedies for Money: धन लाभ के लिए आप शुक्रवार के दिन उपाय कर सकते हैं. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है. मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है. यह दिन धन प्राप्ति के उपाय करने के लिए उत्तम होता है. शुक्रवार को मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर धन, वैभव और एश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं. आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं तो शुक्रवार की रात को इन ज्योतिषीय उपायों को करना चाहिए.

शुक्रवार की रात करें ये उपाय

शाम की पूजा

शु्क्रवार को सुबह पूजा करने के साथ ही शाम के समय पूजा करनी चाहिए. शुक्रवार की शाम को स्नान कर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें. उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं. रोली, अक्षत, फूल और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.

कौड़ी के उपाय

आप धन लाभ के लिए कौड़ी के उपाय कर सकते हैं. शुक्रवार की रात को 5 कौड़ी लें और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें. अगले दिन इन्हें अपनी तिजोरी में रखें. इससे गरीबी दूर होगी और धन का आगमन बढ़ेगा.

AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

चावल का उपाय

शुक्रवार की रात को लाल कपड़े में एक मुट्ठी चावल बांधकर घर के किसी कोने में रख दें. इसे घर के कोने में छिपाकर रखें. इससे घर में तरक्की होगी और धनलाभ के योग बनेंगे.

श्रीयंत्र की पूजा

आप धन लाभ के लिए शुक्रवार को श्रीयंत्र की स्थापना कर पूजा करें. श्रीयंत्र की पूजा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं. आप शुक्रवार के दिन, शाम को या रात में यह उपाय कर सकते हैं. श्रीयंत्र की पूजा अर्चना शुक्रवार के दिन या हर रोज करने से आपके घर में आर्थिक उन्नति होगी.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Jammu-Kashmir News: आतंकी उस्मान को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, लश्कर के टॉप कमांडरों में था शामिल 
आतंकी उस्मान को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, लश्कर के टॉप कमांडरों में था शामिल
कौन है वो IAS अधिकारी, जिसकी सैलरी सिर्फ 1 रुपये, समझें कैसे चलता है खाना-खर्चा
कौन है वो IAS अधिकारी, जिसकी सैलरी सिर्फ 1 रुपये, समझें कैसे चलता है खाना-खर्चा
छी इतना गंदा पानी! स्वाति मालीवाल दिल्ली CM आतिशी के घर ये बोतल में 'काला-काला' क्या लेकर पहुंचीं, वीडियो वायरल
छी इतना गंदा पानी! स्वाति मालीवाल दिल्ली CM आतिशी के घर ये बोतल में 'काला-काला' क्या लेकर पहुंचीं, वीडियो वायरल
आंखों के नीचे काले घेरों ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? इन देसी तरीकों से तुरंत पाएं छुटकारा
आंखों के नीचे काले घेरों ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? इन देसी तरीकों से तुरंत पाएं छुटकारा
पप्पू यादव को धमकाने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा, दुबई की SIM से दिल्ली में बैठकर बनाया प्लान
पप्पू यादव को धमकाने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा, दुबई की SIM से दिल्ली में बैठकर बनाया प्लान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी
पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी
500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स
500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स
कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी
UPSC में 38वीं रैंक पाई और फिर 12 साल नौकरी निभाई, अब कुर्सी छोड़ क्या कर रहे हैं ये 'IIT ड्रॉपआउट'?
UPSC में 38वीं रैंक पाई और फिर 12 साल नौकरी निभाई, अब कुर्सी छोड़ क्या कर रहे हैं ये 'IIT ड्रॉपआउट'?
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE