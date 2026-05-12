Mantra Anger Control: ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति

गुस्सा व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. इसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा अपना नुकसान करता है. बहुत से लोग खुद अपने गुस्से से परेशान रहते हैं, लेकिन इसे काबू नहीं कर पाते. अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इन मंत्रों के नियमित जाप से आपका गुस्सा शांत हो सकता है.

ज्यादा गुस्सा न सिर्फ आपके शरीर और मन प्रभावित करता है. यह आपके खतरे में भी डाल सकता है. यही वजह है कि गुस्से को व्यक्ति का सबसे घातक दुश्मन कहा गया है, क्योंकि गुस्सा आने पर व्यक्ति सोच समझ खो देता है और अपना ही नुकसान करता है. बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जिस पर वे अपना आपा खो देते हैं. अगर आप भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बात-बात पर तेज गुस्सा आता है तो इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें. इनके जाप मात्र से आपको गुस्सा न सिर्फ शांत होगा. आपको तन और मन भी शांत और सुख का अनुभव करेंगे. आइए जानते हैं कौन से वो मंत्र जिनके जाप मात्र से गुस्सा खत्म हो जाएगा.

ज्योतिष की मानें तो नियमित रूप से कुछ मंत्रों के जाप से आप अपना गुस्सा तो शांत कर रही सकते हैं. इनसे मन और दिमाग भी शांत होते हैं. इन मंत्रों में सबसे पहला मंत्र है. इस मंत्र के जाप मात्र से तन और मन को अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होती है, जो क्रोध को शांत करती है. मन में शांति और शुद्धि लाती है.

​श्रीकृष्ण वासुदेव मंत्र का जाप करें

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने.

प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम:..

​मंगल बीज मंत्र का करें जाप

जिन लोगों की कुंडली में मंगल उग्र स्थिति में उन्हें गुस्सा बहुत तेजी से और भयंकर आता है. ऐसे लोगों को नियमित रूप से ऊं क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए. इस मंत्र के जाप न मंगल ग्रह शांत होगा. मंगल ग्रह के शांत होने से आपका गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा. इसके साथ ही शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

वैष्णव मंत्र का जाप करें

जीवन में कर्ज, तंगी के साथ ही गुस्सा भी सातवें आसमान पर रहता है तो नियमित रूप से व्यक्ति को ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए. यह भगवान विष्णु का मंत्र है, जिसके जाप से भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है. इससे व्यक्ति का न सिर्फ गुस्से पर काबू होता है, बल्कि कर्ज और तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है. साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है.

​राहु बीज मंत्र का करें जाप

ज्योतिष की मानें तो कुंडली में राहु की ​दशा बिगड़ने पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. इसके लिए नियमित रूप से ऊं भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहुवे नम: का जाप करें. इस मंत्र के जाप से राहु शांत होता है. जिसके बाद गुस्सा भी अपने आप शांत होने के साथ ही व्यक्ति को भ्रम में पड़ने से बचाता है, जीवन में सुख शांति का वास होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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