FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Mantra Anger Control: ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति

ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति

HBSE 12th Topper 2026: मिलिए हरियाणा बोर्ड की टॉपर लड़कियों से, जानें कितने नंबर लाकर दीपिका ने मारी बाजी

HBSE 12th Topper 2026: मिलिए हरियाणा बोर्ड की टॉपर लड़कियों से, जानें कितने नंबर लाकर दीपिका ने मारी बाजी

दो दिन में 15 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, जानिए क्यों डूब रहा भारतीय शेयर बाज़ार?

दो दिन में 15 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, जानिए क्यों डूब रहा भारतीय शेयर बाज़ार?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या? पैसा कमाने के बाद भी क्यों नहीं बचती सेविंग्स

भारत के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या? पैसा कमाने के बाद भी क्यों नहीं बचती सेविंग्स

Post Office Schemes: बच्चों की पढ़ाई से लेकर करियर तक सुरक्षित करेंगी ये 4 पोस्ट ऑफिस स्कीम, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न

बच्चों की पढ़ाई से लेकर करियर तक सुरक्षित करेंगी ये 4 पोस्ट ऑफिस स्कीम, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न

ग्लोइंग स्किन, एंटी एजिंग के लिए इस देश में मुर्गे का पंजा खाते हैं लोग! क्या वाकई होता है इतना फायदेमंद? 

ग्लोइंग स्किन, एंटी एजिंग के लिए इस देश में मुर्गे का पंजा खाते हैं लोग! क्या वाकई होता है इतना फायदेमंद?

Homeधर्म

धर्म

Mantra Anger Control: ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति

गुस्सा व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. इसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा अपना नुकसान करता है. बहुत से लोग खुद अपने गुस्से से परेशान रहते हैं, लेकिन इसे काबू नहीं कर पाते. अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इन मंत्रों के नियमित जाप से आपका गुस्सा शांत हो सकता है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : May 12, 2026, 05:53 PM IST

Mantra Anger Control: ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति

Mantra For Anger Control

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ज्यादा गुस्सा न सिर्फ आपके शरीर और मन प्रभावित करता है. यह आपके खतरे में भी डाल सकता है. यही वजह है कि गुस्से को व्यक्ति का सबसे घातक दुश्मन कहा गया है, क्योंकि गुस्सा आने पर व्यक्ति सोच समझ खो देता है और अपना ही नुकसान करता है. बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जिस पर वे अपना आपा खो देते हैं. अगर आप भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बात-बात पर तेज गुस्सा आता है तो इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें. इनके जाप मात्र से आपको गुस्सा न सिर्फ शांत होगा. आपको तन और मन भी शांत और सुख का अनुभव करेंगे. आइए जानते हैं कौन से वो मंत्र जिनके जाप मात्र से गुस्सा खत्म हो जाएगा. 

ज्योतिष की मानें तो नियमित रूप से कुछ मंत्रों के जाप से आप अपना गुस्सा तो शांत कर रही सकते हैं. इनसे मन और दिमाग भी शांत होते हैं. इन मंत्रों में सबसे पहला मंत्र है. इस मंत्र के जाप मात्र से तन और मन को अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होती है, जो क्रोध को शांत करती है. मन में शांति और शुद्धि लाती है.

​श्रीकृष्ण वासुदेव मंत्र का जाप करें

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने.
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम:..

​मंगल बीज मंत्र का करें जाप

जिन लोगों की कुंडली में मंगल उग्र स्थिति में उन्हें गुस्सा बहुत तेजी से और भयंकर आता है. ऐसे लोगों को नियमित रूप से ऊं क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए. इस मंत्र के जाप न मंगल ग्रह शांत होगा. मंगल ग्रह के शांत होने से आपका गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा. इसके साथ ही शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. 

वैष्णव मंत्र का जाप करें

जीवन में कर्ज, तंगी के साथ ही गुस्सा भी सातवें आसमान पर रहता है तो नियमित रूप से व्यक्ति को ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए. यह भगवान विष्णु का मंत्र है, जिसके जाप से भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है. इससे व्यक्ति का न सिर्फ गुस्से पर काबू होता है, बल्कि कर्ज और तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है. साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है. 

​राहु बीज मंत्र का करें जाप

ज्योतिष की मानें तो कुंडली में राहु की ​दशा बिगड़ने पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. इसके लिए नियमित रूप से ऊं भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहुवे नम: का जाप करें. इस मंत्र के जाप से राहु शांत होता है. जिसके बाद गुस्सा भी अपने आप शांत होने के साथ ही व्यक्ति को भ्रम में पड़ने से बचाता है, जीवन में सुख शांति का वास होता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या? पैसा कमाने के बाद भी क्यों नहीं बचती सेविंग्स
भारत के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या? पैसा कमाने के बाद भी क्यों नहीं बचती सेविंग्स
Post Office Schemes: बच्चों की पढ़ाई से लेकर करियर तक सुरक्षित करेंगी ये 4 पोस्ट ऑफिस स्कीम, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न
बच्चों की पढ़ाई से लेकर करियर तक सुरक्षित करेंगी ये 4 पोस्ट ऑफिस स्कीम, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न
ग्लोइंग स्किन, एंटी एजिंग के लिए इस देश में मुर्गे का पंजा खाते हैं लोग! क्या वाकई होता है इतना फायदेमंद? 
ग्लोइंग स्किन, एंटी एजिंग के लिए इस देश में मुर्गे का पंजा खाते हैं लोग! क्या वाकई होता है इतना फायदेमंद?
PM मोदी बार-बार तेल बचाने की बात क्यों करते हैं? जानिए भारत बाहर से खरीदता है कितना तेल
PM मोदी बार-बार तेल बचाने की बात क्यों करते हैं? जानिए भारत बाहर से खरीदता है कितना तेल
500 की आबादी वाला आधे KM से भी छोटा देश, जिसके आगे झुकती है पूरी दुनिया
500 की आबादी वाला आधे KM से भी छोटा देश, जिसके आगे झुकती है पूरी दुनिया
MORE
Advertisement
धर्म
Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा
Numerology: इन 4 मूलांक में जन्मे बच्चे घर की दशा और दिशा बदलने वाले होते हैं, घर की तरक्की जन्म लेते ही हो जाती है शुरू
इन 4 मूलांक में जन्मे बच्चे घर की दशा और दिशा बदलने वाले होते हैं, घर की तरक्की जन्म लेते ही हो जाती है शुरू
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
MORE
Advertisement