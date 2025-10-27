FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

बिहार के बाद अब अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है SIR? चुनाव आयोग आज कर सकता है अहम घोषणा

India-China Flight: भारत-चीन के बीच 5 साल बाद 'नई उड़ान', IndiGo की पहली फ्लाइट कोलकाता से गुआंगझोउ के लिए रवाना

UP: सहारनपुर में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, कई झुलसे

परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

Homeधर्म

धर्म

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

आज ‌सोमवार 27 अक्तूबर को छठ पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण “संध्या अर्घ्य” का पर्व है, आज व्रती पानी में खड़े होकर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे.चलिए जान लें सूर्यास्त और अर्घ्य देने का सटीक समय कब है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 27, 2025, 06:22 AM IST

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

छठ पूजा में आज जान लें संध्या अर्घ्य का सटीक समय

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज छठ पूजा का सबसे अहम दिन है, जब व्रती शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे. यह अर्घ्य सूर्यदेव के प्रति आभार और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना का प्रतीक माना जाता है. देशभर के घाटों पर शाम को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में व्रत रखकर पूजा करेंगी.

सूर्यास्त व अर्घ्य का समय

धार्मिक ग्रंथों एवं पंचांग के अनुसार, “डूबते सूर्य” को अर्घ्य अर्पित करने का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:10 से 5:58 बजे तक रहेगा. श्रद्धा और भक्ति से भरे इस पर्व में सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था झलकती है.   

पूजा-विधान
 
आज तीसरे दिन, संध्या अरघ्य में व्रती नदी-घाटों पर जमा होकर अस्ताचल सूर्य को जल, फल, सिंघाड़ा आदि अर्पित करते हैं. स्वाद-सम्मान और श्रृद्धा पूर्ण वातावरण में गीत-भजन गाए जाते हैं. 
 
अर्घ्य देते समय निम्न मंत्रों का पाठ शुभ माना गया हैः

“नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोग निवारिणे”
 
 श्रद्धा-पूर्ण संदेश

यह पर्व हमारे जीवन में सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है. व्रती निर्जला उपवास कर, पूर्ण निष्ठा से पवित्र जल में खड़े होकर गुरु-परिवार-सामूहिक रूप से पूजा करते हैं. नदी-घाटों पर साफ-सफाई एवं व्यवस्थित व्यवस्था व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सहज अनुभव हो.

आप यदि आज घाट जा रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें:

  1. समय से पहले घाट पर पहुँचें ताकि अर्घ्य-समय से छूट न जाए.
  2. पवित्रता का ध्यान रखें (सफाई, अशुद्ध सामग्री से दूर).
  3. जल में खड़े होने के दौरान सावधानी बरतें—यह शाम के समय हो रहा है.
  4. मोबाइल-फ्लैशलाइट आदि साथ रखें, विशेषकर अगर आसपास का इलाका अँधेरा हो जाए.

यह उत्सव केवल पूजा-व्रत का नहीं, बल्कि आत्म-शुद्धि एवं प्रकृति-साक्षात्कार का भी अवसर है. डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए हम जीवन-शक्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां
दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें
वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती
वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
7 मिनट, ₹850 करोड़ के गहने और बाइक पर फुर्र... 'Dhoom' स्टाइल में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में सबसे बड़ी चोरी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE