अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर, कांग्रेस ने लोकसभा सचिव को नोटिस दिया

Homeधर्म

धर्म

घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

अक्सर जब हमारी जब कोई यात्रा सुखद या दुखद होती है तो यही ध्यान आता है किसका चेहरा देख कर घर से निकले थे. असल में ज्योतिष में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो यात्रा पर निकलने से पहले दिखें तो या तो रूक जाना चाहिए या यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए. ये संकेत शुभ और अशुभता का पहले ही आभास दे देते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 10, 2026, 01:10 PM IST

घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?

Auspicious and inauspicious signs of travel

ज्योतिष में  यात्रा को सिर्फ काम की तरह से नहीं देखा जाता है बल्कि घर से हर बार निकलना भाग्य और ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है.यही कारण है कि घर से निकलते समय मिलने वाले कुछ संकेतों को शुभ या अशुभ बताया गया है.तो चलिए समझते हैं कि घर से निकलते हुए क्या चीजें दिखें तो वह शुभ का संकेत देती हैं और क्या चीजें अशुभ का.

यात्रा से पहले संकेतों को शगुन और अपशकुन से क्यों जोड़ा गया है?

हिंदू परंपरा में यात्रा से पहले दही, मिठाई या पानी पीने की प्रथा प्रचलित है. इसका उद्देश्य मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार यात्रा की शुरुआत में दिखने वाले दृश्य मन की स्थिति और आने वाली घटनाओं के प्रतीक माने जाते हैं.  ऐसे संकेत वास्तव में हमारे मनोवैज्ञानिक विश्वास को मजबूत करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिससे कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है. वहीं अगर कोई खराब चीजें दिखती हैं तो मन में भय-आत्मविश्वास में कमी और घबराहट का कारण बनते हैं जिससे कई बार जातक को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि दिमाग अंदर से परेशान होत है और इससे शरीर की क्रिया भी प्रभावित होती है.

 घर से निकलते समय दिखने वाले शुभ संकेत

पशु और वस्तुओं से जुड़े शुभ संकेत- अगर घर से निकलते हुए या रास्ते में  मोर, नेवला, नीली गाय या गाय-बछड़ा दिखे तो ये शुभ होता है. वहीं पानी से भरा बर्तन या दूध वाला दिखे तो इसे शुभ संकेत मानें. वहीं कुंवारी लड़की या नवविवाहिता महिला दिखना भी शुभ होता है. इन संकेतों को समृद्धि, सौभाग्य और सफल यात्रा का प्रतीक माना गया है.

पक्षियों से जुड़े शुभ संकेत- मैना सामने से बोलती हुई दिखे तो ये सुख और लाभ का संकेत है और अगर पीछे से मैना बोले तो ये मित्र से मुलाकात का संकेत होता है. अगर बाईं ओर सूखे पेड़ पर बैठा तोता बोले तो ये बड़ी सफलता का संकेत है. अगर पेड़ पर या कहीं भी पक्षियों का शांत झुंड नजर आए तो समझ लें धन और संतुष्टी का योग है. पक्षी प्राचीन काल में प्रकृति के संकेतक माने जाते थे, इसलिए इनके व्यवहार को भविष्य का संकेत माना गया.

 घर से निकलते हुए ये चीजें दिखें तो भी मिलता है शुभ संकेत

दाहिनी ओर मुर्गे का बांग देना- समृद्धि का संकेत है.

नीली चिड़िया दिखना  सफलता और शुभ समाचार का संकेत है.

गाय का दाहिनी ओर पैर फैलाना किसी कार्य में सफलता मिलने का संकेत है.

यात्रा में दिखने वाले अशुभ संकेत  

हालांकि आपकी सामग्री में कम हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ संकेतों को अशुभ भी बताया गया है:

  • पक्षियों का भयभीत होकर उड़ना
  • खाली घड़ा या सूखा कुआँ दिखना
  • रोते हुए व्यक्ति से सामना
  • रास्ते में टूटे बर्तन या गिरा हुआ सामान

  इन्हें विघ्न, देरी या बाधाओं का संकेत माना जाता है.

क्या ये संकेत सच में भविष्य बताते हैं?

वैज्ञानिक दृष्टि से ये संकेत भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन मानसिक प्रभाव (Psychological Priming) पैदा करते हैं. शुभ संकेत देखने पर व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मक निर्णय लेता है. जबकि अशुभ संकेत चिंता बढ़ाते हैं, जिससे गलती की संभावना बढ़ सकती है.यानी संकेत भाग्य नहीं बदलते, बल्कि सोच बदलते हैं और सोच ही परिणाम बदलती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे 

