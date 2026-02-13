Kya Grahan Ashubh Hota Hai: क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? सूर्य और चंद्र का सूतक काल का समय क्या होता है?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? जानिए ज्योतिष और विज्ञान क्या कहते हैं

Ranveer Singh को किसने दी थी धमकी, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है कनेक्शन? सच का हुआ खुलासा

22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?

भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा

O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस

17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. कुछ लोग ग्रहण को अपशकुन की तरह देखते हैं क्योंकि सूतक काल लगता है तो क्या सच में कोई भी ग्रहण अशुभ होता है. चलिए समझते हैं ज्योतिष और विज्ञान की नजर से.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 13, 2026, 12:57 PM IST

ग्रहण को भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में विशेष महत्व दिया गया है. कुछ लोग इसे अशुभ संकेत मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे सामान्य खगोलीय घटना बताते हैं. साल 2026 में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ने वाले हैं, जिससे लोगों के मन में डर, आस्था और जिज्ञासा तीनों बढ़ रही हैं.

ग्रहण क्या है? विज्ञान बनाम ज्योतिष

विज्ञान के अनुसार ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और एक खगोलीय पिंड दूसरे को ढक लेता है. यह पूरी तरह प्राकृतिक और नियमित घटना है.

वहीं, ज्योतिष के अनुसार ग्रहण को ऊर्जा परिवर्तन का समय माना जाता है. कहा जाता है कि इस दौरान ग्रहों की स्थिति मानव मन, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करती है.

सूर्य ग्रहण - 17 फरवरी 2026

फाल्गुन अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग रहा है. हालांकि ये  ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.  इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा और इसका ज्योतिषीय प्रभाव सीमित माना जाता है.

चंद्र ग्रहण – 3 मार्च 2026 (होलिका दहन के दिन)

सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगेगा. भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा और इसका सूतक काल मान्य होगा. होलिका दहन के समय और पूजा विधि में बदलाव की हालांकि संभवना नहीं होगी.

सूतक काल क्या है और क्यों माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार  सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लगता है. जबकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है.इस समय को नकारात्मक ऊर्जा का काल माना जाता है, इसलिए कोई शुभ कार्य ही नहीं, भगवान को छूने तक की मनाही होती है और इसलिए मंदिर भी सूतक लगते ही बंद हो जाते हैं. पूजा-पाठ स्थगित किया जाता है लेकिन मानसिक जप जारी रखते हैं. 

ग्रहण के ज्योतिषीय प्रभाव

ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण राशियों और वैश्विक घटनाओं पर प्रभाव डाल सकता है जैसे मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक बदलाव के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और मौसम परिवर्तन के संकेत तक दिखता है. वहीं राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं.ये समय असल में आध्यात्मिक जागरण और आत्मचिंतन का समय होता है. हालांकि, हर ग्रहण अशुभ नहीं होता. कुछ ग्रहण आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध का अवसर भी माने जाते हैं.

ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ होता है और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो तो स्नान और दान करना चाहिए. 

2026 के ग्रहण डरने का कारण नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड की अद्भुत प्रक्रिया को समझने का अवसर हैं. जहां विज्ञान इन्हें छाया का खेल मानता है, वहीं ज्योतिष इन्हें मानव जीवन और ऊर्जा चक्र से जोड़ता है. सही दृष्टिकोण यह है कि ग्रहण को भय नहीं, बल्कि जागरूकता और आध्यात्मिक चिंतन का समय माना जाए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें. 

 

 

