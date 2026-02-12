ज्योतिष से एआई स्टार्टअप तक: क्या लोग अब एआई ज्योतिषी पर भरोसा कर रहे हैं?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

यह स्टोरी भारत में बदलते भरोसे की है जहां सदियों पुरानी ज्योतिष परंपरा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिजिटल रूप ले रही है. एआई आधारित ज्योतिष प्लेटफॉर्म न सिर्फ सलाह देने का तरीका बदल रहे हैं, बल्कि आस्था, टेक्नोलॉजी और बिज़नेस के नए संगम को भी जन्म दे रहे हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 12, 2026, 07:35 PM IST

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने कई पारंपरिक क्षेत्रों में बदलाव ला दिया है, और अब ज्योतिष भी इससे अछूता नहीं रहा. भारत के प्रमुख ज्योतिष प्लेटफॉर्म एस्ट्रोसेज एआई के आंकड़ों के अनुसार, एआई आधारित ज्योतिष सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, और उपयोगकर्ता पारंपरिक मानव ज्योतिषियों की तुलना में डिजिटल एआई ज्योतिषियों पर अधिक भरोसा दिखा रहे हैं.

कंपनी के मुताबिक, उसके एआई ज्योतिष सिस्टम अब तक 25 करोड़ से अधिक सवालों के जवाब दे चुके हैं और इन एआई सिस्टम्स को प्लेटफॉर्म पर मानव ज्योतिषियों (4.3 रेटिंग) की तुलना में अधिक यूज़र रेटिंग (4.6) मिली है.एस्ट्रोसेज एआई का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म के कुल 8 करोड़ से अधिक डाउनलोड हैं और लगभग 15 लाख दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता इसके एआई फीचर्स का उपयोग करते हैं.

एआई ने ज्योतिष को कैसे बदला
पारंपरिक रूप से ज्योतिष भारत में व्यक्ति-आधारित सेवा रही है, जहां उपयोगकर्ता पंडित या ज्योतिषाचार्य से व्यक्तिगत परामर्श लेते थे. लेकिन एआई आधारित ज्योतिष प्लेटफॉर्म्स ने इस मॉडल को डिजिटल और स्केलेबल बना दिया है.

एस्ट्रोसेज एआई का कहना है कि उसके एआई सिस्टम भारतीय भाषाओं और बोलियों में टेक्स्ट और वॉयस के माध्यम से सलाह दे सकते हैं, जिससे ग्रामीण और गैर-अंग्रेज़ी भाषी उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बढ़ी है. कंपनी का दावा है कि उसका एआई सिस्टम 9 से अधिक भाषाओं में लाइव वॉयस कॉल सपोर्ट करता है, जिसमें भोजपुरी और ब्रज जैसी बोलियां भी शामिल हैं.

डेटा और बिज़नेस मॉडल में बदलाव
कंपनी के अनुसार, उसके एआई आधारित कंसल्टेशन बिज़नेस ने लॉन्च के बाद पिछले 18 महीनों में औसतन 20 प्रतिशत महीने-दर-महीने वृद्धि दर्ज की है.एस्ट्रोसेज एआई का कहना है कि उसके एआई परामर्श मॉडल पर लगभग 90 प्रतिशत मार्जिन है, जबकि पारंपरिक ज्योतिष मार्केटप्लेस मॉडल सामान्यतः 45–55 प्रतिशत मार्जिन पर काम करते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि एआई आधारित ज्योतिष सेवाएं सेवा-आधारित मॉडल से सॉफ्टवेयर-आधारित मॉडल की ओर बदलाव का संकेत देती हैं, जहां एक एल्गोरिदम लाखों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा दे सकता है.

इंसान बनाम मशीन: भरोसे का बदलता समीकरण
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि कई उपयोगकर्ता एआई आधारित ज्योतिषियों को मानव ज्योतिषियों से अधिक रेटिंग दे रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, एआई सिस्टम्स लगातार उपलब्ध रहते हैं, लागत कम होती है और भाषा बाधाएं कम हो जाती हैं, जिससे यूजर अनुभव बेहतर होता है.

हालांकि, ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि मानवीय अनुभव, धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत संवाद का महत्व अभी भी बना रहेगा, और एआई ज्योतिष को पूरी तरह पारंपरिक ज्योतिष का विकल्प नहीं माना जा सकता.

भारत से ग्लोबल बाजार तक
एस्ट्रोसेज एआई ने संकेत दिया है कि वह अपने एआई ज्योतिष प्लेटफॉर्म का विस्तार फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों में करने की योजना बना रहा है. कंपनी के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म भारतीय संस्कृति आधारित सेवाओं को वैश्विक डिजिटल बाजार में ले जाने का प्रयास है. यह घोषणा ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ से पहले की गई है, जहां एआई आधारित एप्लिकेशंस और स्वायत्त एआई एजेंट्स जैसे विषयों पर वैश्विक चर्चा होने की संभावना है.

क्या एआई ज्योतिष भविष्य है?
टेक विश्लेषकों का मानना है कि एआई आधारित ज्योतिष भारत में “डिजिटल विश्वास अर्थव्यवस्था” का नया उदाहरण है, जहां आस्था, डेटा और एल्गोरिदम एक साथ काम कर रहे हैं. हालांकि, इस क्षेत्र में नियमन, डेटा गोपनीयता और नैतिकता जैसे सवाल भी उठ रहे हैं, जिन पर आने वाले वर्षों में बहस तेज होने की संभावना है.

