पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड में भेजा, दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, उदय भानु को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस रिमांड, AI समिट मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार

CBSE स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट करेक्शन फीस में हुआ इजाफा, जानें जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली

अब दिल्ली में लागू हुई केंद्र सरकार की ‘राह-वीर योजना’, हादसों में घायल लोगों की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

UPSC CSE 2026: सिविल सेवा के 933 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक से फटाफट करें अप्लाई

Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें

Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?

Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

Homeधर्म

धर्म

ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्या सच में फ्यूचर का एक संकेत होते हैं? यहां पढ़ें धर्म, ज्योतिष और विज्ञान का बड़ा खुलासा

सुबह के सपने क्यों माने जाते हैं कि ये भविष्य का संकेत देते हैं. क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त का सपना ईश्वर की ओर से दिया गया एक संकेत होता है? वहीं अगर ब्रह्म मुहूर्त में डरावना सपना दिखे तो क्या होगा? या य सपने सिर्फ मन का भ्रम होते हैं?चलिए धर्म, ज्योतिष और साइंस के आधार पर समझते हैं.

Ritu Singh

Updated : Feb 24, 2026, 12:35 PM IST

Why are dreams of God, water, and light considered auspicious? (Photo-AI)

सुबह के सपने क्यों माने जाते हैं कि ये भविष्य का संकेत देते हैं. क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त का सपना ईश्वर की ओर से दिया गया एक संकेत होता है? वहीं अगर ब्रह्म मुहूर्त में डरावना सपना दिखे तो क्या होगा? या य सपने सिर्फ मन का भ्रम होते हैं?चलिए धर्म, ज्योतिष और साइंस के आधार पर समझते हैं.   

भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना गया है. अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह-सुबह देखे गए सपने सच हो जाते हैं, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में. लेकिन क्या यह सच में भविष्य का संकेत होता है या सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति का असर?

Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास ...

ब्रह्म मुहूर्त क्या है और क्यों माना जाता है खास?

हिंदू धर्म के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है.
इस समय वातावरण शांत, मन स्थिर और ध्यान करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. यही कारण है कि योग, मंत्र जाप और पूजा-पाठ के लिए भी यही समय श्रेष्ठ माना जाता है. मान्यता है कि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिससे मन और अवचेतन (subconscious mind) सबसे अधिक सक्रिय रहता है.

 ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले सपनों का रहस्य

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों को विशेष महत्व दिया गया है. इस समय व्यक्ति गहरी नींद से हल्की नींद की अवस्था में आता है, जिससे मन में चल रही गहरी इच्छाएं और भावनाएं सपनों के रूप में दिखाई देती हैं. इसी कारण प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस समय देखे गए सपने आने वाले दिनों की घटनाओं का संकेत दे सकते हैं. हालांकि, आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल गतिविधि और मनोवैज्ञानिक अवस्था से जोड़ता है और इसे भविष्यवाणी मानने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देता.

ब्रह्म मुहूर्त में दिखने वाले शुभ सपने

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय देखे गए कुछ सपने सुख, सफलता और शुभ समाचार का संकेत माने जाते हैं. यदि कोई व्यक्ति सपने में देवी-देवताओं, मंदिर, स्वच्छ जल, नदी में स्नान, फूल, दीपक या प्रकाश देखता है, तो इसे आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है. सपने में सफेद वस्त्र पहने लोग दिखाई देना भी शुभ माना जाता है, जो शांति और शुभ ऊर्जा का संकेत माना जाता है.

Brahma Muhurta Dream: ब्रह्म मुहूर्त में अगर दिख गया ये 3 सपना तो ...

ब्रह्म मुहूर्त में दिखने वाले अशुभ सपने

स्वप्न शास्त्र में कुछ सपनों को चेतावनी के संकेत के रूप में देखा गया है. यदि इस समय डरावने दृश्य, लड़ाई, तूफान, रोने या मानसिक तनाव से जुड़े सपने आते हैं, तो इन्हें अशुभ माना जाता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, ऊपर से गिरने या अचानक भयभीत करने वाले सपने भी मानसिक तनाव या आने वाली परेशानियों का प्रतीक हो सकते हैं.

क्या ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने सच होते हैं?

धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना कुछ दिनों में सच हो सकता है. लेकिन आधुनिक विज्ञान इस विचार का समर्थन नहीं करता. वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे मन, अनुभव, डर और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं, न कि भविष्य की भविष्यवाणी. सच यह है कि कुछ सपने संयोग से सच हो सकते हैं, लेकिन सभी सपनों को भविष्य का संकेत मानना तर्कसंगत नहीं है. यह पूरी तरह व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है.

आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन जरूरी

ब्रह्म मुहूर्त को आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी समय माना गया है. लेकिन सपनों को भविष्य की गारंटी मानने के बजाय, उन्हें मन की स्थिति और चेतावनी के संकेत के रूप में समझना अधिक व्यावहारिक है. इस समय उठकर भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना और सकारात्मक विचार रखना मन और जीवन दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
Low Blood Sugar: शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर क्या होता है, कितना शुगर लेवल खतरनाक माना जाता है?
Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी
Bee Sting Allergy: मधुमक्खी का डंक कब बन जाता है मौत की वजह? जानिए रिस्क और Honey Bee के काटते ही तुरंक क्या करें
मौत से पहले हर इंसान ये 9 शब्द जरूर कहता है, ICU नर्स ने बताया दिल छू लेने वाला सच 
