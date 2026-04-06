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April 2026 Vivah Muhurat: अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त

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April 2026 Vivah Muhurat: अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त

शादी विवाह समेत सभी मांगलिक कार्यों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा. अप्रैल माह के दूसरे हफ्ते यानी 15 अप्रैल को खरमास की समाप्ति के साथ ही विवाह के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें शहनाई बज सकती हैं...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 06, 2026, 11:44 AM IST

April 2026 Vivah Muhurat: अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त

April Vivah Shubh Muhurat 

(Credit Image AI)

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मार्च की शुरुआत में ही शादी विवाह से लेकर मांगलिक कार्य खरमास की वजह से बंद हो गये थे, लेकिन अब एक बार फिर अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शहनाई बजना शुरू हो जाएंगी. इस महीने में कुल शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें सभी मांगलिक कार्य किये जा सकते हैं. इनकी शुरुआत 15 अप्रैल 2026 से होगी. अगर आप भी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आइए जानते हैं अप्रैल माह में विवाह के शुभ मुहूर्त और तारीख... 

15 अप्रैल से क्यों हो रही शुभ कार्यों की शुरुआत

हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्यदेव गुरु की राशि धनु या मीन में विराजमान होते हैं. तब सूर्य का अस्त समय होता है. इस समय में खरमास की शुरुआत होती है, जिसके चलते हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य जैसे कुआं पूजन, नामकरण या शादी विवाह नहीं किये जाते हैं. अप्रैल 2026 में खरमास की समाप्ति 14 अप्रैल को होने जा रही है. इसलिए इस बार 15 अप्रैल 2026 से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होगी. इस समय में शुभकार्य करने से ग्रहों के राजा सूर्य और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. 

ये हैं अप्रैल माह में विवाह के शुभ मुहूर्त

अगर आप विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो 15 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी. इस महीने में कुल 8 विवाह के लिए बेहद शुभ मुहूर्त होंगे. इनमें सबसे पहला 15 अप्रैल इसके बाद, 19 अप्रैल 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26, 27, 28 और 29 अप्रैल तक विवाह के बेहद शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें विवाह करना मांगलिक होता है. 

अक्षय तृतीया का है विशेष महत्व

जब भी शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो इनमें अक्षय तृतीया भी आती है. यह एक ऐसी तिथि है, जिसमें पूरा समय ही शुभ होता है. इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है. इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है. इस दिन बिना कोई पंचांग और समय देखे भी विवाह संपन्न किया जा सकता है. यही वजह है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से लेकर आखिरी तक शादियों की धूम रहती है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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