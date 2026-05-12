Apra Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर पंचक का साया, आज भूलकर भी न करें ये काम

Apra Ekadashi in Panchak: आज यानी 13 मई को ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी है. लेकिन, इस समय रोग पंचक भी चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत 10 मई से हुई थी. पंचक के दौरान कुछ कामों को करने से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि अपरा एकादशी पर आपको कौन से काम करने से बचना होगा..

Apra Ekadashi in Panchak : हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी तिथि अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है, जिसे ' अपना या अचला एकादशी' भी कहते हैं. इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से शुभ फल प्राप्त होता है. आज यानी 13 मई को ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी है. लेकिन, इस समय रोग पंचक भी चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत 10 मई से हुई थी. ऐसे में पंचक के साए में अपरा एकादशी की व्रत और पूजा होगी. पंचक के दौरान कुछ कामों को करने से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि अपरा एकादशी पर आपको कौन से काम करने से बचना होगा..

भूलकर भी न करें ये काम

दक्षिण दिशा में यात्रा न करें: अपरा एकादशी पर पंचक रहेगा, इसलिए इस दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा न करें, इस दिशा में जाना अगर बहुत जरूरी है तो बिना पूजा-पाठ किए हुए घर से न निकलें.

फर्नीचर या लकड़ी का सामान न खरीदें: इसके अलावा पूरे रोग पंचक के साथ आज घर में पलंग, फर्नीचर या लकड़ी का सामान खरीदने से बचें. इस समय ये काम टालना ही बेहतर है.

घर की छत डालने से बचें: इसके अलावा पंचक में घर की छत डालना या निर्माण से जुड़े बड़े काम शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता और आज तो बिल्कुल ये काम न करें.

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आग से जुड़े काम करने से बचें: इसके अलावा आज किचन या आग से जुड़े काम करते समय सावधानी रखें. इस दौरान आग से जुड़ी घटनाओं का खतरा बढ़ने की मान्यता है और आज एकादशी पर इस बात का ध्यान जरूर रखें.

जोखिम वाले फैसले न लें: इसके अलावा इस दिन बड़े निवेश, नया बिजनेस शुरू करना या जोखिम वाले फैसले लेने से बचें और साथ ही अपरा एकादशी पर पंचक का साया पड़ने के कारण इस दिन काले रंग के इस्तेमाल से बचें.

आज जरूर करें ये काम

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और अपरा एकादशी का व्रत रखें, इसके अलावा पूजा के साथ आज ‘ऊं नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें, गरिबों और जरूरतमंदों को दान करें. आज मन में शांति रखें और किसी से भी विवाद न करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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